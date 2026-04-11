La nueva miniserie con el Chino Darín como protagonista, que promete arrasar con Netflix

La plataforma de streaming reveló el proceso de producción de uno los títulos que promete encantar a los fanáticos de la historia.

Netflix apuesta fuerte por el talento argentino con una nueva miniserie de cinco episodios protagonizada por Ricardo "Chino" Darín .

El proyecto, dirigido por Sebastián Borensztein , se perfila como una de las producciones más ambiciosas de la plataforma para el próximo año.

La serie, que aún no tiene título oficial, combina espionaje, drama histórico y una narrativa intensa , elementos que generan gran expectativa tanto en Argentina como a nivel internacional.

Su trama se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial y sigue la vida de "El Ruso" , un cantante de tango argentino de raíces judías cuya vida da un giro inesperado. El personaje, interpretado por Darín, es engañado por un supuesto cazatalentos que le ofrece una oportunidad laboral en Europa. Lo que comienza como una promesa de éxito internacional se convierte en una pesadilla cuando, al llegar a la Alemania nazi , descubre que ha sido manipulado.

A partir de ese momento, "El Ruso" se ve envuelto en una misión que va más allá de sus aspiraciones artísticas: salvar al mundo . La historia explora temas como la supervivencia, la identidad y el sacrificio , todo enmarcado en un período histórico complejo y lleno de giros.

El rodaje entre Buenos Aires y Europa

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El rodaje de la miniserie comenzó en Buenos Aires, donde se recrearon los escenarios iniciales de la historia. Sin embargo, la producción tendrá un alcance internacional, ya que el equipo se trasladará a diversas locaciones en Europa para lograr una ambientación auténtica de los años 40. Este despliegue busca reflejar tanto la esencia del tango argentino como la crudeza de la Europa en guerra, ofreciendo una puesta en escena visualmente impactante.

La combinación de escenarios locales e internacionales permite recrear con precisión el contexto histórico de la época, añadiendo un nivel de realismo que enriquece la experiencia visual. La producción cuenta con un equipo técnico de primer nivel, que trabaja para garantizar que cada detalle, desde el vestuario hasta los escenarios, sea fiel al período retratado.

El elenco que acompañará al Chino Darín en la nueva miniserie de Netflix

El elenco de la miniserie está liderado por Chino Darín, quien asume el desafío de interpretar a un personaje complejo y lleno de matices. El actor se preparó intensamente durante meses para dar vida a "El Ruso", un rol que exige tanto profundidad emocional como físico.

Junto a Darín, la producción cuenta con un equipo de productores ejecutivos de primer nivel, entre los que se destacan Federico Posternak, Ricardo Darín, Leticia Cristi y Matías Mosteirin. La serie es una coproducción de Kenya Films y K&S Films, lo que garantiza un alto estándar de calidad en la realización.

Aunque aún no se han anunciado los nombres del resto del elenco, se espera que la serie cuente con actores de renombre que complementen el trabajo de Darín y enriquezcan la narrativa con sus interpretaciones.

El primer avance de la miniserie del Chino Darín para Netflix

Aunque Netflix aún no ha revelado el primer avance oficial de la miniserie, el anuncio del proyecto ya generó una gran expectativa. La plataforma confirmó que el estreno está previsto para 2027, aunque no se ha especificado una fecha exacta.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, la plataforma de streaming dejó algunas pistas sobre la producción. En una publicidad de "Envidiosa 4", Darín reveló su participación en el proyecto.