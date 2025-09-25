Netflix sorprende con una serie imperdible: un thriller psicológico sobre los internados para adolescentes







De una terapia alternativa al peor de los infiernos: la aterradora película que te atrapará hasta el final.

Toni Collete protagoniza la nueva serie de terror de Netflix.

Netflix sigue renovando su catálogo con apuestas impactantes, capaces de combinar estética llamativa y tensión narrativa, para retener al público ávido de nuevas historias que generen repercusiones. Recientemente, la plataforma estrenó Incontrolables, una miniserie que busca atrapar desde el primer episodio con su atmósfera oscura y misteriosa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La serie, creada por Mae Martin, que además la protagoniza, cuenta también con la renombrada actriz Toni Collette en el rol de una enigmática directora de internado. A lo largo de ocho episodios, promete mezclar drama, terror psicológico e intriga, mientras desvela secretos inquietantes que acechan tras las paredes escolares.

Incontrolables Netflix estremece al público con una nueva serie de terror.

De qué trata Incontrolables, el estreno de Netflix Ambientada en el apacible pero engañoso pueblo de Tall Pines, la trama gira en torno a una institución educativa para jóvenes con “problemas”, que presume de rehabilitar a sus internos bajo métodos alternativos.

La aparente calma se desmorona cuando un policía trasladado empieza a percibir anomalías en el comportamiento de los alumnos y descubre que la directora podría estar detrás de decisiones oscuras. Un interno que escapa desata la investigación y destapa la doble cara del internado.

Netflix: tráiler de Incontrolables Embed - Incontrolables | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Incontrolables Mae Martin (Alex Dempsey)

Toni Collete (Evelyn Wade)

Sarah Gadon (Laura Redman)

Sydney Topliffe (Abbie)

Brandon Jay McLaren (Dwyane Andrews)

Temas Netflix

Series