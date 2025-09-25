Netflix presentó el tráiler de la segunda temporada de la serie "Nadie quiere esto"

La serie creada por Erin Foster esta protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody . La propuesta logró destacarse por su frescura dentro del género romántico en la plataforma de streaming, permaneciendo seis semanas en el Top 10 de lo más visto en más de 89 países, incluyendo Argentina.

De qué trata la segunda temporada de Nadie quiere esto

Sinopsis: Primero, el amor. Luego, la vida. La última vez que vimos a Joanne (Bell), la presentadora de podcast agnóstica, y a Noah (Brody), el rabino poco convencional —y sexi—, la extraña química entre ambos sorprendió a su círculo cercano, como a Morgan (Justine Lupe), la hermana de ella, a Sasha (Timothy Simons) y Esther (Jackie Tohn), el hermano y la cuñada de él, y hasta a ellos mismos. Su conexión demostró ser más fuerte que todos los obstáculos que quisieron separarlos. Ahora, están de vuelta y ciento por ciento comprometidos a unir sus vidas y a sus seres queridos. Pero las diferencias todavía existen y es imposible ignorarlas. Su nuevo desafío no es dejar de lado los desacuerdos para iniciar una relación, sino permanecer juntos a pesar de ellos.