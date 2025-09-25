"La casa Guinness": la nueva serie del creador de Peaky Blinders que llega a Netflix y promete ser un fenómeno en streaming







La plataforma de streaming estrena una de sus producciones de época sobre una marca reconocida inglesa más esperadas del año

La nueva serie de Netflix que no te podes perder: "La casa Guinness".

Netflix estrena "La casa Guinness", una producción dramática que combina intrigas familiares, ambición desmedida y los orígenes de uno de los imperios cerveceros más influyentes del mundo. La serie, creada por Steven Knight, el mismo guionista detrás de Peaky Blinders, promete convertirse en uno de los lanzamientos más comentados de la plataforma.

Con un total de ocho episodios, la trama explora los conflictos internos de la familia Guinness tras la muerte de su patriarca, Sir Benjamin Guinness, en el Dublín de 1868.

El relato se desarrolla en plena revolución industrial, un escenario donde el legado de los Guinness no solo define el destino de una empresa, sino también el de una ciudad en transformación. La historia real detrás de la marca, cargada de traiciones, rivalidades y aspiraciones desmedidas, servirá como telón de fondo para un drama que mezcla ficción con hechos históricos. La producción se compara con éxitos como Los Bridgerton, Succession y Downton Abbey, pero con un enfoque más crudo y realista sobre el poder y la fortuna.

La casa Guinness

De qué se trata “La casa Guinness” La serie comienza con el fallecimiento de Sir Benjamin Guinness, un evento que desencadena una lucha por el control de la cervecería y el nombre de la familia. Sus herederos, cada uno con sus propios secretos y ambiciones, deberán navegar entre lealtades y betrayals para mantener el imperio familiar. El guión profundiza en cómo la fortuna de los Guinness, construida sobre el éxito de su cerveza, oculta fracturas internas, codicia y decisiones que desafían las convenciones de la época.

Steven Knight describió a los Guinness como una familia excepcional, pero también defectuosa. Aunque acumularon riqueza y prestigio, su obsesión por el estatus y el perfeccionismo los llevó a sacrificar valores esenciales. Los personajes principales enfrentan dilemas morales, donde el deseo de preservar el legado choca con sus propias debilidades humanas. La atracción por el lujo y el estatus social los convierte en figuras carismáticas, pero también en víctimas de sus propias contradicciones. Tráiler de “La casa Guinness” Embed - La casa Guinness | Tráiler oficial | Netflix Reparto de “La casa Guinness” Anthony Boyle

Louis Partridge

Emily Fairn

