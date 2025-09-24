La nueva apuesta de Netflix que ya es furor: una serie llena de erotismo y suspenso psicológico







Una serie de Netflix despierta interés global con un relato intenso donde la obsesión, la venganza y el deseo dominan cada episodio.

La Huésped llega a Netflix con 20 episodios que exploran deseo, venganza y tensiones familiares en un thriller psicológico colombiano.

Los estrenos de Netflix sorprenden cada semana, pero pocos generan tanto impacto como una serie capaz de combinar deseo prohibido, giros oscuros y tensión constante. Con un reparto de lujo, esta producción colombiana invita a explorar los rincones más perturbadores de las relaciones humanas.

El público ya la menciona como una de las más intensas del año. Entre romances tóxicos, secretos que destruyen familias y la figura de una huésped misteriosa, la historia promete atrapar desde el primer capítulo. La mezcla de erotismo y drama psicológico la convierte en un fenómeno que nadie quiere dejar pasar.

Netflix estrena una serie colombiana que mezcla erotismo y suspenso, mostrando cómo una misteriosa huésped desata secretos y traiciones.

De qué trata La Huésped, la nueva serie de Netflix La Huésped narra la vida de Silvia, interpretada por Laura Londoño, quien enfrenta una crisis matrimonial con su esposo Lorenzo, encarnado por Jason Day. A la vez, lidia con la adicción de su hija Isabela, lo que convierte a su hogar en un campo de batalla emocional. En ese escenario de fragilidad aparece Sonia, el personaje que cambia todo.

Sonia, a cargo de Carmen Villalobos, ingresa en la vida de Silvia tras un viaje inesperado. Lo que empieza como un encuentro casual pronto revela un trasfondo cargado de venganza y manipulación. Su llegada altera la estabilidad de la familia y destapa heridas imposibles de ignorar.

La trama desarrolla un entramado de pasiones, traiciones y juegos psicológicos donde cada personaje arrastra sus propios fantasmas. En 20 episodios, la serie explora hasta dónde puede llegar la obsesión cuando el deseo y la sed de revancha se imponen sobre la razón. Netflix: tráiler de La Huésped Netflix: elenco de La Huésped Laura Londoño
Carmen Villalobos
Jason Day
Víctor Mallarino
Juan Fernando Sánchez
Margarita Muñoz
Jairo Camargo
Miguel González
Kamila Zea
Alejandro Del Castillo
Andrés Suárez
Rami Herrera
Nathaly Cadavid

Carmen Villalobos

Jason Day

Víctor Mallarino

Juan Fernando Sánchez

Margarita Muñoz

Jairo Camargo

Miguel González

Kamila Zea

Alejandro Del Castillo

Andrés Suárez

Rami Herrera

Nathaly Cadavid

