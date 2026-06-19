La nueva película romántica de Netflix que promete emocionarte hasta las lágrimas + Agregar ámbito en









La producción ha logrado impactar en el público de la N Roja y logró emocionar a millones alrededor del mundo.

La N Roja suma una producción que hace emocionar a todos con su historia. Netflix

Netflix fue pionera en la producción de contenidos propios dentro del universo de las plataformas de streaming y, por eso, es considerada la reina cuando se trata de cantidad de suscriptores. El público ya se acostumbró a las series y películas creadas por la N Roja, que siempre suma nuevas alternativas para entretener a la audiencia.

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Una de las cintas recientes que logró destacarse es una historia de drama y romance cuyo impacto caló hondo en los espectadores. Con una premisa simple pero efectiva, además de un elenco completamente a la altura, consigue conmover con una trama tan emotiva como atrapante.

Mensaje de voz para Isabella Netflix La obra disponible en Netflix ha logrado emocionar a la audiencia. Netflix

De qué trata Mensajes de voz para Isabelle La película gira en torno a Jill, quien encuentra una particular manera de lidiar con la muerte de su hermana Isabelle. Como todavía conserva su número guardado en el teléfono, la llama para dejarle mensajes de voz en los que le relata los problemas cotidianos que atraviesa en San Francisco.

Sin embargo, lo que ella no sabe es que ese número fue reasignado a otra persona. Mientras cree que nadie escuchará cómo le habla a su hermana fallecida, del otro lado de la línea se encuentra Wes. Él es un agente inmobiliario de Texas que presta atención a cada uno de los relatos de la protagonista.

A medida que la cinta avanza, el hombre no puede evitar enamorarse de Jill, conmovido por la voz que escucha del otro lado del teléfono pese a que jamás la vio en persona. A partir de allí se abre un dilema para este personaje, quien debe decidir si acercarse a la mujer de la que se enamoró o guardar silencio para no ponerla incómoda. Netflix: tráiler de Mensajes de voz para Isabelle Embed - Mensajes de voz para Isabelle | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Mensajes de voz para Isabelle Zoey Deutch

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