Netflix canceló una serie producida por los creadores de "Stranger Things" tras una temporada

La serie estaba protagonizada por Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Denis O'Hare, Clarke Peters y Bill Pullman.

Alfred Molina es uno de los protagonistas de la serie.

Netflix decidió no continuar con una segunda temporada de The Boroughs , la serie de ciencia ficción producida por los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things .

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Según fuentes citadas por el portal Deadline, se había hablado de renovar la serie protagonizada por Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Denis O'Hare, Clarke Peters y Bill Pullman , y se había abierto una sala de guionistas para la segunda temporada, una práctica habitual en muchas series de gran éxito. De acuerdo con algunas fuentes, una de las ideas que se barajaron fue rodar las temporadas 2 y 3 consecutivamente.

Pero eso fue antes de que The Boroughs, creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews , debutara el mes pasado con buenas críticas pero baja audiencia.

The Boroughs obtuvo una modesta audiencia de 5,6 millones de visualizaciones en su primer fin de semana. Dado que la serie llegaba justo después del éxito arrollador de la última temporada de Stranger Things, se esperaba que otra serie de ciencia ficción de los hermanos Duffer tuviera un comienzo más prometedor. En su primera semana completa, The Boroughs alcanzó los 9,5 millones de visualizaciones, pero rápidamente cayó a 3,7 millones la semana siguiente, lo que indica que es poco probable que su crecimiento a largo plazo sea significativo.

La serie The Boroughs se desarrolla en una comunidad de jubilados aparentemente pintoresca, donde un grupo de héroes improbables deben unirse para impedir que una amenaza de otro mundo les robe lo único que no tienen: tiempo.

Junto a Molina, Davis, Woodard, O'Hare, Peters y Pullman, el reparto incluye a Jena Malone, Carlos Miranda, Seth Numrich y Alice Kremelberg.

La serie The Boroughs cuenta con la producción ejecutiva de los hermanos Duffer y Hilary Leavitt en nombre de Upside Down Pictures, junto con Jeffrey Addiss, Will Matthews y Ben Taylor. Taylor dirigió varios episodios, incluido el piloto.