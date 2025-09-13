Forenses argentinos identificaron a Tenório Júnior, emblemático pianista brasileño secuestrado en la dictadura

Los efectos de la dictadura siguen presentes en la actualidad: este sábado, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) anunció que identificó los restos del emblemático pianista Francisco Tenório Cerqueira Júnior, enterrado como NN en un cementerio de la provincia de Buenos Aires. La particularidad es que su desaparición ocurrió una semana antes del Golpe de Estado, el 18 de marzo de 1976.

La noticia fue oficializada por el mismo EAAF, quien explicó que identificó al músico "mediante el cotejo de huellas dactilares ". "Si bien su cuerpo no fue recuperado , se sabe que fue enterrado en el cementerio de Benavídez , provincia de Buenos Aires, sin identidad", detallaron.

Además, explican que " Tenório Júnior, de 35 años, había llegado a Buenos Aires como pianista de la banda de Vinícius de Moraes y Toquinho para una serie de conciertos. La noche de su desaparición, salió de su hotel ubicado a metros de la avenida Corrientes para hacer unas compras y nunca regresó".

La reconstrucción de la desaparición del artista continúa: "Dos días después, el 20 de marzo de 1976, el cadáver de un hombre fue encontrado en un terreno baldío en calle Belgrano y Ruta Panamericana, en el partido de Tigre . En ese momento se inició un expediente, le tomaron las huellas dactilares y le hicieron una autopsia, que determinó que había muerto por impactos de bala. Lo enterraron sin identificar en el cementerio de Benavídez".

"El expediente fue recuperado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que lleva adelante un relevamiento de causas judiciales iniciadas en la provincia de Buenos Aires entre 1975-1983 por hallazgos de cadáveres en la vía pública que fueron archivados sin que se haya determinado la identidad de las víctimas, para analizar si se trata de personas que fueron asesinadas por el terrorismo de Estado y continúan en condición de desaparecidas", continúa la explicación de la reconstrucción de la identidad de Tenório Júnior.

Para finalizar, el EAAF detalló que "a partir de ese expediente y el trabajo de investigación del EAAF, por orden de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, se cotejaron las huellas del expediente de 1976 con las de Tenório Júnior archivadas en Brasil y pudo ser confirmada la identidad del pianista brasileño".

Desaparición de Tenório Júnior

La desaparición de Tenório Júnior conmocionó a Brasil, que también atravesaba una dictadura iniciada en 1964. Además de ser cercano a los referentes del género tropicalista, el músico estaba casado y tenía cuatro hijos. Su esposa, Carmen, estaba embarazada de un quinto bebé.

La actual familia del artista fue notificada del hallazgo a través de Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos Políticos (CEMDP) de Brasil y del fiscal Iván Marx, consejero de la Comisión. El expediente que oficializó la identidad de Tenório Júnior fue rubricado el pasado 26 de agosto por la Cámara Federal porteña, a cargo de Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.