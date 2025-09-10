Netflix sorprende con una serie mexicana basada en hechos reales: la historia de un poderoso y sangriento clan







Con una temática profundamente atractiva, esta serie es imperdible y promete ser lo más visto en Netflix.

La nueva serie mexicana de Netflix sobre las hermanas Baladro.

Netflix estrenó una nueva serie que cuenta con un elenco estelar y está basado en una historia atractiva e intrigante. Se trata de "Las Muertas", dirigida por Luis Estrada. Tiene solo seis capítulos y está inspirada en la novela homónima de Jorge Ibargüengoitia. La ficción forma parte de la iniciativa "Que México se vea".

La oscura historia cuenta el pasado de las hermanas Baladro y está generando grandes expectativas por su elenco encabezado por Arcelia Ramírez y Paulina Gaitán. Ambas son las matriarcas de una organización que controla cantinas y prostíbulos, tejiendo una red de explotación, crímenes y secretos inconfesables.

Las muertas La nueva serie mexicana que promete causar furor en Netflix.

De qué trata Las Muertas, el esperado estreno de Netflix La trama se centra en las hermanas Arcángela y Serafina Baladro, que interpretan a dos matriarcas que controlan cantinas, prostíbulos, redes de explotación y son parte de crímenes y secretos oscuros. En realidad, son ficciones basadas en las hermanas González Valenzuela, conocidas en la vida real como "Las Poquianchis".

La serie muestra tanto el ascenso y poderío de las hermanas y su red clandestina, como su estadía en la cárcel después de ser condenadas. Se presenta como una docuserie, aunque predomina, en mayor medida, la ficción. Además, se puntualiza sobre un crimen en particular que fue encubierto y desmoronó todo lo que habían construido.

Netflix: tráiler de Las Muertas Embed - Las muertas | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Las Muertas Arcelia Ramírez (Arcángela Baladro)

Paulina Gaitán (Serafina Baladro)

Joaquín Cosio (Capitán Bedoya)

Alfonso Herrera (Simón)

Mauricio Isaac (La Calavera)

