La nueva serie de comedia de HBO Max protagonizada por Steve Carell que se convirtió en un éxito

Con un gran elenco y una temática divertida, esta producción llegó recientemente a la plataforma y no te la podés perder.

La nueva serie imperdible, protagonizada por Steve Carrell ya disponible en HBO Max. Imagen: Warner Bros.

HBO Max volvió a apostar fuerte por el humor con una producción que rápidamente empezó a generar repercusión entre los fanáticos del género. Aunque muchos usuarios llegaron al catálogo buscando una nueva película, se encontraron con una serie de comedia protagonizada por uno de los actores más reconocidos de la televisión que promete convertirse en uno de los grandes éxitos de la plataforma.

Se trata de Rooster, la nueva serie encabezada por Steve Carell que ya tiene fecha de estreno confirmada y que despertó una gran expectativa entre los seguidores del actor conocido por su trabajo en comedias televisivas y cinematográficas.

Rooster Steve Carrell protagoniza otra serie de comedia que no te podés perder, en HBO Max. Imagen: HBO Max De qué trata Rooster, el estreno de HBO Max La historia sigue a un empresario carismático, pero algo excéntrico que se ve obligado a reinventarse después de que su vida profesional sufre un giro inesperado. A partir de ese momento, el protagonista deberá enfrentar nuevos desafíos mientras intenta recuperar su reputación y encontrar nuevamente su lugar en el mundo de los negocios.

Con un tono marcado por el humor ácido y situaciones absurdas, la serie muestra cómo el personaje principal intenta salir adelante rodeado de un grupo de colaboradores tan particulares como impredecibles. Cada episodio presenta enredos, conflictos laborales y momentos desopilantes que reflejan las dificultades de liderar un proyecto lleno de personalidades fuertes.

La combinación del estilo de comedia de Steve Carell con una historia cargada de ironía y personajes extravagantes convierte a Rooster en una de las apuestas más atractivas de HBO Max para quienes buscan una serie liviana, entretenida y llena de situaciones inesperadas.

HBO Max: tráiler de Rooster

HBO Max: elenco de Rooster Steve Carell (Rooster)

Domhnall Gleeson (Caleb)

Sabrina Impacciatore (Valentina)

Jack Reynor (Sean)

Alexandra Daddario (Claire)