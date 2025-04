La nueva serie de Netflix que muestra el acto de amor más difícil: cómo preparar a tu familia para tu muerte

Hablar de la muerte siempre resulta incómodo, más aún cuando no se trata de un accidente repentino, sino de una despedida anunciada. Para quienes atraviesan enfermedades crónicas o terminales, la certeza del final próximo se convierte en un desafío emocional doble ya que tenés que sostener tu propia vida mientras preparas a tus seres queridos para la ausencia.

La historia de mi familia 3.jpg

Lo que podría haber sido un drama devastador se transforma en una experiencia conmovedora y luminosa. La nueva apuesta de Netflix aborda el tema de la muerte desde un lugar inusual porque no lo muestra como el final, sino como puente. Fausto no solo deja el testimonio de su vida, sino que intenta preparar emocionalmente a su familia, guiarlos incluso cuando ya no esté, con un tono íntimo, cálido y lleno de ternura.

La historia de mi familia.webp

La producción logra tocar uno de los temas más difíciles de interpretar pero su mensaje es claro, busca reflejar que hablar del final también puede ser una forma de amar. Y la serie lo demuestra con actuaciones sinceras, una narrativa cuidada y momentos que quedarán resonando en quien la vea.

Tráiler de La historia de mi familia

Embed - LA HISTORIA DE MI FAMILIA Trailer SUBTITULADO / My family Trailer [HD] Netflix

Reparto de La historia de mi familia