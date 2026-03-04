Netflix aprovechó el boom de las series médicas para sumar una producción mexicana que se robó toda la atención + Seguir en









Las ficciones de médicos están causando furor en todo el mundo y esta historia mexicana no es la excepción.

Imagen: Netflix

Netflix sigue apostando por producciones internacionales y en los últimos meses reforzó su catálogo con nuevas series médicas, un género que viene ganando popularidad entre los usuarios. Entre sus novedades aparece una historia intensa que combina drama hospitalario, conflictos personales y segundas oportunidades.

Se trata de DOC, una producción mexicana basada en un éxito internacional que llegó a la plataforma con una propuesta centrada en el mundo de la medicina y las relaciones humanas dentro de un hospital. La serie busca destacarse entre los estrenos recientes con una historia cargada de emoción y situaciones que mantienen el suspenso.

DOC Una de las ficciones del momento, en Netflix. Imagen: Netflix De qué trata DOC, la nueva serie de Netflix La historia sigue a Andrés Ferrara, jefe de medicina interna de un hospital que pierde la memoria de los últimos doce años tras un intento de asesinato. A partir de ese momento, debe reconstruir su vida personal y profesional mientras intenta recuperar su lugar dentro del equipo médico.

Al despertar, el protagonista se encuentra con un mundo que ya no reconoce y con decisiones que no recuerda haber tomado. Esta situación lo obliga a reaprender sus vínculos con colegas, pacientes y familiares mientras intenta comprender quién es realmente.

La serie propone un drama médico cargado de emociones y dilemas personales, mostrando el día a día de los profesionales de la salud y los desafíos que enfrentan tanto dentro como fuera del hospital.

Netflix: tráiler de DOC Embed - DOC | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de DOC Juan Pablo Medina (Andrés Ferrara)

Gabriela de la Garza (Ximena Franco)

Stephanie Cayo (Julia Jasso)

Iván Sánchez (Marco Santamaría)

Erick Chapa (Héctor)

