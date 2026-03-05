La nueva serie de Netflix que combina pasión, erotismo y deseo ya es furor en Argentina + Seguir en









La plataforma de streaming agrega a su catalogo una trama picante con obsesiones prohibidas y provocadoras.

"Vladimir": la nueva serie de Netflix llena de pasión, erotismo y obsesiones oscuras.

"Vladimir" es la nueva entrega de la plataforma de streaming Netflix par el fin de semana. Esta miniserie limitada de ocho episodios adapta la novela de Julia May Jonas, mezclando comedia negra, drama y erotismo con un enfoque audaz y provocador. La trama explora los límites del deseo y las consecuencias de obsesiones prohibidas, todo envuelto en un tono irónico y sin concesiones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La serie, estrenada el 5 de marzo, ya generó expectativa por su enfoque transgresor y su reparto estelar. Con una narrativa que desafía los estándares del género, "Vladimir" promete ser un fenómeno de conversación, especialmente por su tratamiento del deseo femenino desde una perspectiva cruda y sin filtros.

Vladimir netflix De qué trata "Vladimir" La historia sigue a M, una profesora universitaria interpretada por Rachel Weisz, cuya vida parece estable pero oculta una profunda insatisfacción. Su carrera académica perdió brillo, su matrimonio se volvió rutinario y su entorno social ya no le brinda el reconocimiento de antes. Todo cambia con la llegada de Vladimir, un joven y carismático colega interpretado por Leo Woodall, quien despierta en ella una atracción que desafía los límites de lo convencional.

Lo que comienza como una conexión intelectual se transforma en una obsesión peligrosa. La serie profundiza en cómo el deseo puede nublar la razón, llevando a la protagonista a cuestionar su propia realidad. Con un tono que oscila entre lo sensual y lo perturbador, "Vladimir" explora las zonas grises de las relaciones humanas, donde la pasión y la autodestrucción se entrelazan.

El título de la serie, "Vladimir", juega con la ironía de invertir los roles tradicionales de las historias de obsesión. Mientras clásicos como Lolita centran su narrativa en la fijación masculina por una mujer joven, esta producción coloca a un hombre como objeto de deseo, narrando la historia desde la perspectiva femenina.

Tráiler de "Vladimir" Embed - Vladimir | Official Trailer | Netflix Reparto de "Vladimir" El elenco de "Vladimir" está liderado por los siguientes actores de renombre: Rachel Weisz

Leo Woodall (Vladimir)

John Slattery

Jessica Henwick

Ellen Robertson

Kayli Carter

Miriam Silverman

Mallori Johnson

Matt Walsh

Tattiawna Jones

Louise Lambert

Temas Netflix

Streaming