Netflix presentó el primer avance de la segunda temporada de "Beef", con Oscar Isaac y Carey Mulligan

Los ocho episodios de la segunda temporada de Beef de A24 se lanzarán el 16 de abril de 2026 en la plataforma de streaming.

Tras el éxito de la primera parte, vuelve la serie creada por Lee Sung Jin.

Netflix lanzó el avance de la segunda temporada de Beef (Bronca), protagonizada esta vez por Oscar Isaac y Carey Mulligan.

Los ocho episodios de la segunda temporada de Beef de A24 se lanzarán el 16 de abril de 2026 en Netflix.

La serie fue creada por Lee Sung Jin, showrunner y productor ejecutivo de la serie antológica junto con Steven Yeun y Ali Wong, protagonistas de la primera temporada, y Mulligan, Isaac, Charles Melton y Cailee Spaeny, protagonistas de la segunda. Otros productores ejecutivos son el director Jake Schreier, Anna Moench, Kitao Sakurai y Ethan Kuperberg.

De qué trata la segunda temporada de Beef La segunda temporada de Beef ve a la pareja recién comprometida, Ashley Miller (Spaeny) y Austin Davis (Melton), ambos empleados de bajo nivel de un club de campo, "enredarse en el matrimonio en crisis de su gerente general... y su esposa", según la sinopsis de la segunda temporada. Se trata de Joshua Martín (Isaac) y Lindsay Crane-Martín (Mulligan), respectivamente.

“A través de favores y coerción, ambas parejas compiten por la aprobación de la dueña multimillonaria del elitista club, la presidenta Park (Youn Yuh-jung), quien lucha por manejar su propio escándalo que involucra a su segundo esposo, el Doctor Kim (Song Kang-ho)”, continúa la descripción.

Embed - Bronca: Temporada 2 | Avance oficial | Netflix Seoyeon Jang también protagoniza la segunda temporada junto a Youn Yuh-jung, Song Kang-Ho, William Fichtner, Mikaela Hoover y el músico británico nacido en el Congo, BM, un nombre artístico que se deriva de su nombre real Bolia Matundu. La segunda temporada de Beef llega a Netflix el 16 de abril de 2026.

