Sentenciaron a 30 meses de prisión a uno de los médicos acusados por la muerte de Matthew Perry

Salvador Plasencia se había declarado culpable de haberle facilitado ketamina al actor que fue encontrado sin vida en su casa en Los Ángeles por una sobredosis de esta droga.

Uno de los acusados por la muerte de Matthew Perry fue sentenciado a prisión.

La justicia de Estados Unidos sentenció a 30 meses de prisión al médico que se declaró culpable de haberle facilitado ketamina a Matthew Perry , el reconocido actor estadounidense que murió por una sobredosis en octubre de 2023. El condenado también tendrá dos años de libertad supervisada y deberá pagar una multa de u$s5.600.

En la causa hay otros cuatro acusados que esperan sentencia. El primer condenado, Salvador Plasencia , se entregó inmediatamente después de la audiencia para comenzar a cumplir su condena.

En su declaración ante la justicia, el médico se declaró culpable el 23 de julio de cuatro cargos de distribución de ketamina y entregó su licencia médica de California en septiembre de 2025.

El actor de Friends fue encontrado inconsciente en un jacuzzi de su casa de Los Ángeles el 28 de octubre de 2023 a sus 54 años. La autopsia reveló que murió por los efectos agudos de la ketamina.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a cinco personas de formar parte de una red delictiva clandestina responsable de distribuir grandes cantidades de ketamina , sustancia que se encontró en el cuerpo del intérprete en el momento de su muerte, y los cinco aceptaron acuerdos de culpabilidad.

Juicio por la muerte de Matthew Perry: los argumentos de cada parte

En su memorando de sentencia, los fiscales señalaron que "las graves violaciones de la confianza y el abandono del juramento de ‘no hacer daño’ por parte del médico contribuyeron indudablemente al perjuicio sufrido por el Sr. Perry". A partir de este argumento, pidieron una pena mínima de tres años.

Por su parte, la defensa pidió que fuera sentenciado a tres años de libertad condicional bajo supervisión, alegando que el médico ya había perdido su licencia, su clínica y su carrera profesional.

A su vez, la madre y el padrastro de Perry, Suzanne y Keith Morrison, escribieron que creían que Plasencia era "uno de los más culpables de todos".

Según el acuerdo de culpabilidad de Plasencia, distribuyó 20 frascos de ketamina, pastillas de ketamina y jeringas a Perry y al asistente del actor, Kenneth Iwamasa, otro de los culpables del caso, entre septiembre y octubre de 2023.

El intérprete, celebrado por su personaje de Chandler Bing, había hablado públicamente de su lucha contra las adicciones en su libro de memorias ‘Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir’ (2022).