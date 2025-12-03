Netflix estrena "La que le gana al tiempo", el documental de LALI: a partir de cuándo puedo verlo + Seguir en









La producción muestra sus comienzos con Cris Morena, los shows en Vélez y la relación con el público, revelando los desafíos y logros que marcaron su carrera.

El documental fue dirigido por Lautaro Espósito, primo de Lali.

Desde hace algunos años, los documentales ganaron un lugar privilegiado dentro del catálogo de Netflix. Entre tragedias e historias de superación, las producciones sobre la vida de las figuras más influyentes del cine, la música y el deporte se volvieron un fenómeno dentro de la plataforma.

Y, ahora, la app prepara el estreno de “Lali: La que le gana al tiempo”, el primer título biográfico de la cantante argentina Lali Espósito. Esta película promete mostrar una faceta desconocida de la artista, recorriendo desde sus comienzos en la televisión junto a Cris Morena hasta los hitos más recientes de su carrera musical, como los conciertos en el estadio Vélez Sarsfield.

lali Tráiler de "Lali: La que le gana al tiempo" Embed - Lali: La que le gana al tiempo | Tráiler oficial | Netflix ¿De qué trata "Lali: La que le gana al tiempo"? El documental acompaña a Lali a lo largo de su carrera, mostrando tanto su vida profesional como su proceso personal de crecimiento y transformación.

A diferencia de un registro clásico de gira o un detrás de escena, la producción se adentra en los momentos más íntimos de la cantante: desde sus inicios en la televisión argentina con Cris Morena, hasta su consolidación como un ícono pop argentino.

lalivelez.png A través de material de archivo inédito y conversaciones con personas cercanas, la película revela los retos de sostenerse en la cima, los costos emocionales de la exposición mediática y la presión constante de reinventarse. También aborda momentos de tensión pública, como los intercambios que Lali mantuvo con el presidente Javier Milei a través de redes sociales.

Lali - 23 ago 20246496 (1) (1).jpg ¿Cuándo se estrena "Lali: La que le gana al tiempo"? El documental estuvo a cargo de Lautaro Espósito, primo de la cantante y director artístico de su proyecto. La obra, además, incluye música original de Mauro de Tommaso y Juan Giménez Kuj, y tiene una duración aproximada de 1 hora y 14 minutos. Su estreno está preparado para el próximo jueves 4 de diciembre en Netflix, una cita asegurada para los fanáticos que quieren conocer a Lali desde un ángulo completamente distinto.