La serie de Netflix con temática Western que competirá directamente con Yellowstone + Seguir en









Luego del éxito que presentó la serie de Paramount+, la plataforma de streaming Netflix busca superar a su competencia con su nueva serie “Los Abandonados”.

La nueva serie estilo Westerns que promete arrasar en Netflix.

Netflix lanza una nueva serie al estilo del viejo oeste, que se llama “Los Abandonados”. Fue producida y creada por Kurt Sutter (Hijos de la Anarquía) y dirigida por Otto Bathurst (Robin Hood, Peaky Blinders) y Stephen Surjik (The Umbrella Academy, The Punisher). Es un drama occidental que se ubica en Oregon, durante la década de 1850.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ante el éxito presentado por la serie de Paramount+ “Yellowstone”, Netflix promete arrasar con su nuevo estreno, que trae un electo de lujo en el que se incluye a Lena Heady (Juego de Tronos, La purga, etc) y Gillian Anderson (Los Expedientes X, Sex Education, Tron: Ares, etc) como las protagonistas.

Llega a la plataforma de streaming Netflix, el jueves 4 de diciembre.

los abandonados De qué se trata "Los abandonados" “Los Abandonados” sigue la historia de varias familias que viven en el Territorio de Washington en 1850, un lugar dominado por la violencia, la ambición y la ausencia de ley. Cuando una fuerza corrupta de poder y riqueza intenta expulsarlas de sus tierras, estas familias, diversas, atípicas y unidas por la necesidad de sobrevivir, se ven obligadas a defender su hogar a cualquier precio.

En el centro del conflicto están dos matriarcas enfrentadas: por un lado, Fiona Nolan, líder de una familia de forajidos marcada por la dureza del territorio y decidida a proteger lo que queda de los suyos. Por el otro, Constance Van Ness, la cabeza de una poderosa familia adinerada con ambiciones expansivas y un control férreo sobre la región.

Entre ambas se desarrolla una lucha por el poder que revela dos crímenes, un secreto capaz de cambiarlo todo y un amor imposible que desafía la lógica de una frontera brutal. La serie explora cómo estos personajes, con pasados complejos y lealtades frágiles, se enfrentan entre sí mientras intentan sobrevivir en un mundo que no perdona. Tráiler de " Los abandonados" Embed - Los abandonados | Tráiler oficial | Netflix Reparto de "Los abandonados" El elenco principal de esta producción con temática western incluye a actores y actrices de primera línea: Gillian Anderson como Constance Van Ness

Lena Headey como Fiona Nolan

Ryan Hurst

Michiel Huisman

Nick Robinson como Elias Teller

Aisling Franciosi como Trisha Van Ness

Lucas Till como Garret Van Ness

Diana Silvers como Dahlia Ver Teller

Toby Hemingway

Natalia del Riego como Lilla Belle

Lamar Johnson como Albert Mason

Katelyn Wells

Catherine Gell como Beatrice

Sarah Grace White como Kiki

Jonathan Koensgen como Joseph Langley

Ryan Bruce como Claven

Hannah Forest Briand como Jenny

Haig Sutherland

Temas Netflix

Streaming