Netflix lanza una nueva serie al estilo del viejo oeste, que se llama “Los Abandonados”. Fue producida y creada por Kurt Sutter (Hijos de la Anarquía) y dirigida por Otto Bathurst (Robin Hood, Peaky Blinders) y Stephen Surjik (The Umbrella Academy, The Punisher). Es un drama occidental que se ubica en Oregon, durante la década de 1850.
La serie de Netflix con temática Western que competirá directamente con Yellowstone
Luego del éxito que presentó la serie de Paramount+, la plataforma de streaming Netflix busca superar a su competencia con su nueva serie “Los Abandonados”.
-
Netflix estrena "La que le gana al tiempo", el documental de LALI: a partir de cuándo puedo verlo
-
Netflix estrenó "El juego de Gracie Darling", el thriller australiano sobrenatural que promete misterio y tensión
Ante el éxito presentado por la serie de Paramount+ “Yellowstone”, Netflix promete arrasar con su nuevo estreno, que trae un electo de lujo en el que se incluye a Lena Heady (Juego de Tronos, La purga, etc) y Gillian Anderson (Los Expedientes X, Sex Education, Tron: Ares, etc) como las protagonistas.
Llega a la plataforma de streaming Netflix, el jueves 4 de diciembre.
De qué se trata "Los abandonados"
“Los Abandonados” sigue la historia de varias familias que viven en el Territorio de Washington en 1850, un lugar dominado por la violencia, la ambición y la ausencia de ley. Cuando una fuerza corrupta de poder y riqueza intenta expulsarlas de sus tierras, estas familias, diversas, atípicas y unidas por la necesidad de sobrevivir, se ven obligadas a defender su hogar a cualquier precio.
En el centro del conflicto están dos matriarcas enfrentadas: por un lado, Fiona Nolan, líder de una familia de forajidos marcada por la dureza del territorio y decidida a proteger lo que queda de los suyos. Por el otro, Constance Van Ness, la cabeza de una poderosa familia adinerada con ambiciones expansivas y un control férreo sobre la región.
Entre ambas se desarrolla una lucha por el poder que revela dos crímenes, un secreto capaz de cambiarlo todo y un amor imposible que desafía la lógica de una frontera brutal. La serie explora cómo estos personajes, con pasados complejos y lealtades frágiles, se enfrentan entre sí mientras intentan sobrevivir en un mundo que no perdona.
Tráiler de " Los abandonados"
Reparto de "Los abandonados"
El elenco principal de esta producción con temática western incluye a actores y actrices de primera línea:
-
Gillian Anderson como Constance Van Ness
Lena Headey como Fiona Nolan
Ryan Hurst
-
Michiel Huisman
-
Nick Robinson como Elias Teller
Aisling Franciosi como Trisha Van Ness
Lucas Till como Garret Van Ness
Diana Silvers como Dahlia Ver Teller
Toby Hemingway
-
Natalia del Riego como Lilla Belle
Lamar Johnson como Albert Mason
Katelyn Wells
-
Catherine Gell como Beatrice
Sarah Grace White como Kiki
Jonathan Koensgen como Joseph Langley
Ryan Bruce como Claven
Hannah Forest Briand como Jenny
Haig Sutherland
Dejá tu comentario