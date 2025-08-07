Murió Osvaldo Piro, referente del tango y la música popular

El legendario músico falleció en la ciudad de La Falda, provincia de Córdoba, donde residía desde hace un tiempo.

Osvaldo Piro , histórico bandoneonista y referente del tango, murió a los 88 años. El legendario músico falleció en la ciudad de La Falda, provincia de Córdoba, donde residía desde hace un tiempo.

El músico compartió gran parte de su vida con la cantante Susana Rinaldi y es padre de los también cantantes Alfredo y Ligia Piro .

Osvaldo Piro tuvo tres hijos más de otras relaciones: Martín, Fernanda y Lara .

Su hija Ligia lo despidió en sus redes con un sentido mensaje: "Volá alto papá .. te vamos a seguir cantando desde acá. Hasta que nos encontremos. Te amo" .

“Estaba transitando una enfermedad y estos últimos días lo habían internado tras una descompensarse”, aseguraron desde la Academia Nacional de Tango a diversos medios.

Según informó Cadena 3, sus restos serán velados este jueves, a partir de las 17 horas en el Salón Leopoldo Marechal de la ciudad de La Falda, en la provincia de Córdoba.

La extensa carrera de Osvaldo Piro

Piro nació el 1 de enero de 1937 en el barrio porteño de La Paternal y se formó en la música desde muy pequeño. Debutó a los 15 años en la orquesta de Ricardo Pedevilla y solo un año después ingresó a la orquesta de Alfredo Gobbi.

Formado bajo la impronta artística de Cátulo Castillo y Aníbal Troilo, Piro registró una carrera de más de 70 años en los que dejó su sello en los escenarios musicales, pero también en sus composiciones para cine, teatro y televisión.

Piro había nacido y crecido en el barrio porteño de Paternal, pero eligió a Córdoba como su lugar en el mundo; incluso, dirigió la Orquesta Provincial de Música Ciudadana de esa provincia.

La noticia causó profundo dolor en la comunidad artística vinculada a la música ciudadana. “Despedimos con tristeza al gran bandoneonista Osvaldo Piro.¡Hasta siempre Maestro!“, publicó la emisora La 2 x 4, referente del género en el ámbito radial.