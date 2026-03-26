La particular película de acción y supervivencia de Prime Video con 5 bailarinas que luchan por su vida + Seguir en









Un grupo queda atrapado en un lugar aislado y lo que parecía una parada rápida esconde un peligro que nadie anticipa.

Una película de acción con un elenco de lujo llegó a Prime Video y promete romperla. Freepik

Las plataformas de streaming siguen apostando por historias originales que buscan darle una vuelta de tuerca a distintos géneros. Es por eso que una nueva serie de Prime Video propone mezclar a las bailarinas de ballet con un conflicto extremo.

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El atractivo principal está en cómo la trama cambia de tono de un momento a otro. La tranquilidad que se vive al principio desaparece y da lugar a una batalla llena de tensión y misterio que cada vez se vuelve más oscura a medida que se desarrolla la historia.

Lindas y letales La película busca cambiar el género de acción, poniendo a 5 bailarinas de ballet como protagonistas. Gentileza - Prime Video De qué trata Lindas y letales La historia sigue a cinco jóvenes que se preparan para participar en una competencia de baile. Después de años de práctica, el grupo encara el viaje con la meta de demostrar su talento sobre el escenario. El problema es que el recorrido toma un rumbo inesperado cuando quedan varadas en un bosque, lejos de cualquier ciudad. Ante la falta de opciones, encuentran refugio en un alojamiento aislado.

El lugar está a cargo de una mujer sospechosa, ya que su comportamiento y el ambiente que la rodea generan una sensación incómoda en las bailarinas que crece con el paso de las horas. A medida que avanza la noche, las protagonistas perciben que algo no encaja y tienen que ponerse en acción.

En ese punto, el grupo pone a prueba su coordinación, resistencia física y la disciplina que adquirieron en su formación. La amenaza las obliga a tomar decisiones rápidas antes de que sea demasiado tarde para ellas.

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