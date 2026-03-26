Las plataformas de streaming siguen apostando por historias originales que buscan darle una vuelta de tuerca a distintos géneros. Es por eso que una nueva serie de Prime Video propone mezclar a las bailarinas de ballet con un conflicto extremo.
La particular película de acción y supervivencia de Prime Video con 5 bailarinas que luchan por su vida
Un grupo queda atrapado en un lugar aislado y lo que parecía una parada rápida esconde un peligro que nadie anticipa.
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El atractivo principal está en cómo la trama cambia de tono de un momento a otro. La tranquilidad que se vive al principio desaparece y da lugar a una batalla llena de tensión y misterio que cada vez se vuelve más oscura a medida que se desarrolla la historia.
De qué trata Lindas y letales
La historia sigue a cinco jóvenes que se preparan para participar en una competencia de baile. Después de años de práctica, el grupo encara el viaje con la meta de demostrar su talento sobre el escenario. El problema es que el recorrido toma un rumbo inesperado cuando quedan varadas en un bosque, lejos de cualquier ciudad. Ante la falta de opciones, encuentran refugio en un alojamiento aislado.
El lugar está a cargo de una mujer sospechosa, ya que su comportamiento y el ambiente que la rodea generan una sensación incómoda en las bailarinas que crece con el paso de las horas. A medida que avanza la noche, las protagonistas perciben que algo no encaja y tienen que ponerse en acción.
En ese punto, el grupo pone a prueba su coordinación, resistencia física y la disciplina que adquirieron en su formación. La amenaza las obliga a tomar decisiones rápidas antes de que sea demasiado tarde para ellas.
Prime Video: tráiler de Lindas y letales
Prime Video: elenco de Lindas y letales
- Maddie Ziegler
- Lana Condor
- Iris Apatow
- Avantika
- Millicent Simmonds
- Uma Thurman
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