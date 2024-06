La película de "El Exorcista" de Mike Flanagan confirma su fecha de estreno

Cómo será la nueva película de El Exorcista

Flanagan, cuyos créditos incluyen The Haunting of Hill House, Midnight Mass, Gerald's Game, Doctor Sleep y la nueva The Fall of the House of Usher, ha creado una pesadilla narrativa completamente nueva que no es una secuela de ninguna película anterior de El Exorcista y que figura en las listas de éxitos. Un nuevo rumbo para la franquicia cinematográfica.