El fin de la trilogía de películas que conquistó corazones en Prime Video: desenlace de un amor polémico







Después de una larga espera, los fans de esta historia van a poder disfrutar de su tan ansiado final.

El final de la icónica trilogía llegó a Prime Video. Fotografía: Prime Video

Prime Video sigue consolidándose como plataforma de referencia para las historias que conectan con la audiencia joven, ofreciendo contenido exclusivo que rompe barreras culturales y emocionales. Su catálogo abarca producciones locales e internacionales que no solo entretienen, sino que generan fervor y lealtad entre los espectadores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En su estrategia por fidelizar fans del género romántico juvenil, acaba de incorporar una de sus apuestas más ambiciosas: la película final de una saga que ha generado pasión y debate. Se trata de "Culpa Nuestra", la tercera y última entrega de la trilogía basada en los libros de Mercedes Ron.

Culpa Nuestra La película final de la trilogía finalmente llegó a Prime Video. Créditos: Prime Video

De qué trata Culpa nuestra, el final de la trilogía de Prime Video Culpa Nuestra retoma la trama luego del emotivo y dramático cierre de Culpa Tuya. Noah ha intentado recomponer su vida tras la ruptura con Nick: inicia estudios universitarios, busca estabilidad emocional y se distancia de los recuerdos dolorosos. Mientras tanto, Nick está marcado por su imposibilidad de perdonar y por las consecuencias de sus errores pasados.

El destino los reúne nuevamente en la boda de Jenna y Lion, evento que obliga a ambos a confrontar aquello que creían enterrado. El reencuentro revive viejas pasiones, resentimientos, celos y secretos familiares; y una amenaza surgida del pasado de Nick pone en jaque lo que ambos creían haber dejado atrás. ¿Podrá el amor renacer o será el rencor más fuerte que el deseo?

Prime Video: tráiler de Culpa nuestra Embed - Culpa Nuestra | Amazon Prime Prime Video: elenco de Culpa nuestra Nicole Wallace (Noah)

Gabriel Guevara (Nick)

Marta Hazas (Rafaella Leister)

Iván Sánchez (William Leister)

Eva Ruiz (Jenna)

Víctor Varona (Lion)

Fran Morcillo (Simón)