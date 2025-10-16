SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

16 de octubre 2025 - 18:00

El fin de la trilogía de películas que conquistó corazones en Prime Video: desenlace de un amor polémico

Después de una larga espera, los fans de esta historia van a poder disfrutar de su tan ansiado final.

El final de la icónica trilogía llegó a Prime Video.

Fotografía: Prime Video

Prime Video sigue consolidándose como plataforma de referencia para las historias que conectan con la audiencia joven, ofreciendo contenido exclusivo que rompe barreras culturales y emocionales. Su catálogo abarca producciones locales e internacionales que no solo entretienen, sino que generan fervor y lealtad entre los espectadores.

En su estrategia por fidelizar fans del género romántico juvenil, acaba de incorporar una de sus apuestas más ambiciosas: la película final de una saga que ha generado pasión y debate. Se trata de "Culpa Nuestra", la tercera y última entrega de la trilogía basada en los libros de Mercedes Ron.

Culpa Nuestra
La película final de la trilogía finalmente llegó a Prime Video.

De qué trata Culpa nuestra, el final de la trilogía de Prime Video

Culpa Nuestra retoma la trama luego del emotivo y dramático cierre de Culpa Tuya. Noah ha intentado recomponer su vida tras la ruptura con Nick: inicia estudios universitarios, busca estabilidad emocional y se distancia de los recuerdos dolorosos. Mientras tanto, Nick está marcado por su imposibilidad de perdonar y por las consecuencias de sus errores pasados.

El destino los reúne nuevamente en la boda de Jenna y Lion, evento que obliga a ambos a confrontar aquello que creían enterrado. El reencuentro revive viejas pasiones, resentimientos, celos y secretos familiares; y una amenaza surgida del pasado de Nick pone en jaque lo que ambos creían haber dejado atrás. ¿Podrá el amor renacer o será el rencor más fuerte que el deseo?

Prime Video: tráiler de Culpa nuestra

Embed - Culpa Nuestra | Amazon Prime

Prime Video: elenco de Culpa nuestra

  • Nicole Wallace (Noah)
  • Gabriel Guevara (Nick)
  • Marta Hazas (Rafaella Leister)
  • Iván Sánchez (William Leister)
  • Eva Ruiz (Jenna)
  • Víctor Varona (Lion)
  • Fran Morcillo (Simón)

