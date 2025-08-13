Recomendada por la crítica: la película de acción de HBO Max con Jason Statham como protagonista







Una de las películas mejor valoradas del actor llegó a la plataforma de HBO Max y está causando furor entre los espectadores.

El catálogo de HBO Max es uno de los mejores criticados por los especialistas y poco a poco se va consolidando como uno de los más aclamados por los espectadores. Tiene películas y series de todos los géneros y para todos los gustos. Y si hablamos de acción de calidad, Jason Statham protagoniza una obra maestra.

"Beekeper: sentencia de muerte" fue uno de los grandes éxitos de 2024, y a su vez, está considerado como uno de los mejores trabajos del protagonista. Aclamado tanto por la crítica como por los espectadores, que la hicieron un éxito en taquilla y ahora llegó el turno de su paso por la plataforma.

The Beekeper Se metieron con el hombre equivocado, la película, en HBO Max. De qué trata Beekeeper: sentencia de muerte, la sorpresa de HBO Max La historia se centra en Adam Clay, un hombre que, al parecer, tiene una vida muy tranquila como apicultor. Sus días pasan apaciblemente, mientras realiza con gusto su trabajo y comparte momentos agradables con su vecina, la señora Parker, una mujer amable y bondadosa.

Pero cuando la señora Parker es estafada por un grupo criminal, la tranquilidad queda rápidamente apartada. Clay decidió involucrarse en el asunto y no dejará que un grupo de malhechores se meta con alguien tan importante para él. Poco a poco, descubrirá que su vecina quedó a merced de esta organización criminal, pero éstos no saben que Adam es un ex soldado y les espera una venganza violenta.

HBO Max: tráiler de Beekeeper: sentencia de muerte
Jason Statham (Adam Clay)

Phylicia Rashad (Srta Parker)

Josh Hutcherson (Derek Danforth)

Taylor James (Lazarus)

Minnie Driver (Director Janet)

Jeremy Irons (Wallace Westwylds)