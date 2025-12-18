Después de la compra de Warner Bros por parte de Netflix, muchos se preguntan qué sucederá con HBO Max. Si bien restan muchos detalles para que se lleve adelante la fusión de ambas compañías y se defina qué pasará con el canal de streaming, este sigue apostando por sumar contenido de calidad a su catálogo de películas.
HBO Max sumó a su catálogo una película de Clint Eastwood basada en una impactante historia real
La plataforma de streaming apostó por el nivel del reconocido actor y director, que se destaca en un film impactante con un elenco estelar.
Recientemente, una de las grandes incorporaciones es el éxito de una reconocida figura de Hollywood como Clint Eastwood. Este film dio de qué hablar debido a su relevancia y el condimento más importante es que está basado en hechos reales, lo que le agrega aún más impacto a la historia.
De qué trata Mula, el estreno de HBO Max
El reconocido actor y director le da vida a Earl Stone, un anciano de casi 90 años que es horticultor y veterano de la Segunda Guerra Mundial. Su presente no es el mejor: está solo y atraviesa una situación económica muy complicada, ya que se encuentra en quiebra y enfrenta la ejecución hipotecaria de su negocio, lo único que le queda.
Desesperado por la situación, acepta un trabajo como chofer. En un principio no sabe bien qué transporta, pero pronto descubre que lleva drogas para un cartel mexicano. Para colmo, un agente de la DEA, interpretado por Bradley Cooper, empieza a investigarlo y no dudará en interferir para acabar con el negocio del narcotráfico.
HBO Max: tráiler de Mula
HBO Max: elenco de Mula
- Clint Eastwood
- Bradley Cooper
- Laurence Fishburne
- Michael Peña
- Dianne Wiest
- Andy García
- Alison Eastwood
- Taissa Farmiga
- Ignacio Serricchio
