La película "live-action" de "Cómo entrenar a tu dragón" confirma su fecha de estreno en HBO Max

Dean DeBlois transforma su querida saga animada en un impresionante espectáculo de acción real, dando vida a las épicas aventuras de Hipo y Chimuelo.

Cómo entrenar a tu dragón llega al streaming.

2026 comienza con nuevos vuelos en HBO Max. La película de acción real de Cómo entrenar a tu dragón, una de las animaciones más exitosas de los últimos años, llega a la plataforma el 2 de enero como uno de los próximos estrenos del sello Del cine a HBO Max.

Del tres veces nominado al Oscar y ganador del Globo de Oro Dean DeBlois, el visionario creativo detrás de la aclamada trilogía Cómo Entrenar A Tu Dragón de DreamWorks Animation, ahora su reinvención live action de la película llega al streaming.

De qué trata la película Cómo Entrenar A Tu Dragón En la escarpada isla de Berk, donde los vikingos y los dragones han sido enemigos acérrimos durante generaciones, se destaca Hipo (Mason Thames; El Teléfono Negro, Para Toda La Humanidad), el ingenioso pero ignorado hijo del Jefe Estoico el Vasto (Gerard Butler, retomando su papel de voz de la franquicia animada), desafía siglos de tradición cuando se hace amigo de Chimuelo, un temido dragón Furia Nocturna. Su improbable vínculo revela la verdadera naturaleza de los dragones, desafiando los cimientos mismos de la sociedad vikinga.

Con la feroz y ambiciosa Astrid (Nico Parker, nominada al BAFTA; Dumbo, The Last of Us) y el peculiar herrero de la aldea, Bocón el rudo (Nick Frost; Blancanieves Y El Cazador, Muertos De Risa) a su lado, Hipo se enfrenta a un mundo destrozado por el miedo y la incomprensión.

A medida que surge una antigua amenaza que pone en peligro tanto a los vikingos como a los dragones, la amistad de Hipo y Chimuelo se convierte en la clave para forjar un nuevo futuro. Juntos, deben recorrer el delicado camino hacia la paz, elevándose más allá de los límites de sus mundos y redefiniendo lo que significa ser un héroe y un líder.

Cómo Entrenar A Tu Dragón - Teaser Trailer Oficial .mp4 La película también está protagonizada por Julian Dennison (Deadpool 2), Gabriel Howell (Cadáveres), Bronwyn James (Wicked), Harry Trevaldwyn (Smothered), Ruth Codd (El Club De La Medianoche), el nominado al BAFTA Peter Serafinowicz (Guardianes De La Galaxia) y Murray McArthur (Juego De Tronos). Cómo entrenar a tu dragón está escrita, producida y dirigida por DeBlois. También está producida por el tres veces nominado al Oscar Marc Platt (Wicked, La La Land) y el ganador del Emmy Adam Siegel (Drive, Armados Y Peligrosos). Cómo entrenar a tu dragón de la animación al live-action Inspirada en la serie de libros más vendida del New York Times de Cressida Cowell, la franquicia Cómo Entrenar A Tu Dragón de DreamWorks Animation ha cautivado al público global, obteniendo cuatro nominaciones al Premio de la Academia y recaudando más de u$s1.6 mil millones en la taquilla mundial. Ahora, a través de efectos visuales de última generación, DeBlois transforma su querida saga animada en un impresionante espectáculo de acción real, dando vida a las épicas aventuras de Hipo y Chimuelo con un realismo asombroso mientras descubren el verdadero significado de la amistad, el coraje y el destino. Cómo entrenar a tu dragón llega a HBO Max el 2 de enero de 2026.