La película india de 3 horas y media que sorprendió en Netflix y dividió dos paises

Después de su paso por los cines, llegó a la plataforma y sus repercusiones generaron tensiones internacionales.

La producción que te va a entretener y poner a investigar sobre política internacional llegó a Netflix. Imagen: Freepik

En Netflix se estrenó una de las películas más ambiciosas del cine indio reciente, un thriller de espionaje que combina acción, política y tensiones geopolíticas. Con una duración de más de 3 horas, la producción generó impacto tanto por su larga duración como por su enfoque en conflictos fronterizos y operaciones encubiertas que remiten a hechos de la historia reciente del subcontinente.

Tras su paso por los cines, la película llegó a Netflix, donde se volvió tendencia en varios países del mundo, incluidos aquellos donde no tuvo estreno oficial en salas. La presencia de la película en la plataforma de streaming provocó reacciones y debates en India y Pakistán, países con una relación histórica marcada por décadas de rivalidades territoriales y políticas. La película se titula Patriotismo (Dhurandhar).

Patriotismo La película que tensionó más las relaciones entre India y Pakistán ya está en Netflix. Imagen: Netflix De qué trata Patriotismo, el estreno de Netflix La película gira en torno a un agente de inteligencia indio que se infiltra en redes criminales y terroristas en territorio pakistaní como parte de una operación encubierta para desarticular amenazas y rescatar información clave. La historia mezcla hechos reales con ficción dramatizada, siguiendo al protagonista en un recorrido lleno de acción, estrategia y confrontaciones directas.

Este enfoque en el espionaje y la representación de eventos sensibles ha sido uno de los motivos por los cuales la película generó debate internacional. En Pakistán, donde las películas indias no reciben permiso de estreno teatral desde 2019, el filme se volvió accesible por medio de Netflix y plataformas digitales, lo que alimentó discusiones sobre cómo se retrata la relación entre las dos naciones y la percepción de los personajes del otro país.

Algunos críticos señalaron que ciertos elementos de la narrativa y la forma en que se retratan grupos o localidades específicas pueden resultar polémicos para audiencias fuera de la India. Estas reacciones reflejan antiguos desacuerdos entre India y Pakistán, que se remontan a la partición de la India británica en 1947 y a décadas de conflictos fronterizos y políticos que aún hoy dividen a ambos países.

En resumen, Dhurandhar presenta una trama intensa de espionaje con un trasfondo político real, y su llegada a Netflix permitió que una audiencia más amplia la descubriera, a la vez que reavivó debates sobre la representación de temas históricos y contemporáneos entre India y Pakistán. Netflix: tráiler de Patriotismo Embed - Dhurandhar | Watch Now | Aditya Dhar | Ranveer Singh, Akshaye Khanna, Madhavan | Netflix India Netflix: elenco de Patriotismo Ranveer Singh (Agente encubierto)

Akshaye Khanna (Colaborador del protagonista)

Sanjay Dutt (Figura clave en la operación)

Arjun Rampal (Contacto en Karachi)

R. Madhavan (Jefe de inteligencia)

