Netflix transmitirá en vivo el concierto de regreso de BTS junto a un nuevo documental

Hace algunas semanas, BTS anunció su regreso a la actividad, con una gira internacional que pasará por la Argentina , y la salida de un disco llamado Arirang para el 20 de marzo. Ahora Netflix confirmó que transmitirá el recital de regreso en vivo.

Netflix se asoció con HYBE para traer a los reyes del pop de vuelta a los escenarios, en este evento histórico y sin precedentes a nivel mundial. Los miembros de BTS: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook , se reencuentran en el escenario internacional por primera vez.

BTS EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG se transmitirá en vivo por exclusiva en Netflix, el 21 de marzo de 2026 a las 8 AM ARG .

Transmitido en vivo desde el histórico Gwanghwamun en Seúl, este monumental espectáculo celebra el lanzamiento de su esperado nuevo álbum, ARIRANG.

Este evento llega después del anuncio de su nuevo álbum y gira mundial. Su quinto álbum de estudio, ARIRANG, es una obra profundamente reflexiva que explora su identidad y sus raíces.

Tras el lanzamiento del álbum, la banda se embarcará en una gira mundial masiva, ARIRANG World Tour (2026-2027), que recorrerá 34 regiones y ofrecerá 82 conciertos en Asia, América del Norte, América Latina, Europa, Medio Oriente y más.

BTS: El Regreso, un nuevo documental llega a Netflix

BTS: El Regreso, un documental que muestra cómo se hizo su nuevo álbum, llegará a Netflix el 27 de marzo de 2026.

Este largometraje documental narra el tan esperado regreso de la realeza del pop, BTS. Del aclamado director Bao Nguyen (Fotógrafo de guerra, La gran noche del pop) y los reconocidos productores This Machine (Martha, Karol G) y HYBE, la película ofrece un acceso sin precedentes, siguiendo a BTS en su regreso para arrancar una reunión que quedará grabada en la historia de la cultura pop, mientras reflexiona sobre el viaje que transformó a los siete miembros coreanos en íconos mundiales.

Desde su debut en 2013, BTS ha creado una de las comunidades de fans más fieles del mundo. Tras completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, los siete miembros se reúnen en Los Ángeles para hacer música juntos, volviendo a un espacio creativo compartido y transformado por el tiempo de separación y cambios personales. Mientras millones de fans esperan el regreso de la década, BTS se enfrenta a preguntas más introspectivas: cómo empezar de nuevo, cómo honrar el pasado sin estar atados a él y cómo avanzar juntos. A través de momentos de duda, risas y redescubrimiento, crean nueva música que refleja quiénes son ahora, culminando en lo que se convertirá en un álbum emblemático de su época.

Íntimo, emotivo y a menudo alegre, BTS: El Regreso es una historia que sólo BTS puede contar: un retrato de la resiliencia, la hermandad y la reinvención.