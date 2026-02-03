La película de suspenso que sorprende con su final inesperado y se convirtió en la más vista de Netflix + Seguir en









Este dramático thriller no te va a dejar ni un segundo de distracción. Los giros y la tensión obligan al espectador a quedarse pegado a la TV.

La película dejó a todos impresionados con el final de la trama. Imagen: Freepik

Netflix volvió a dar en el clavo con una película de suspenso que rápidamente se ubicó entre los contenidos más vistos de la plataforma. Con una duración ajustada y una historia que mantiene la tensión de principio a fin, esta película se convirtió en una de las opciones favoritas de los usuarios en los últimos días.

Se trata de La trampa, un thriller que llegó al catálogo tras su paso por los cines y que no tardó en generar impacto. Gracias a su clima inquietante, su ritmo sostenido y un desenlace que sorprende, la película logró posicionarse como una de las más elegidas dentro del género de suspenso.

La trampa Nada es lo que parece en esta película, una de las más tensas y aterradoras de Netflix. Imagen: Netflix De qué trata La trampa, la película más vista de Netflix La trampa sigue la historia de Cooper, un padre que asiste junto a su hija adolescente a un recital multitudinario de una famosa estrella pop. Lo que parece una salida común y corriente pronto toma un rumbo inesperado cuando el lugar queda completamente rodeado por fuerzas de seguridad.

A partir de ese momento, se revela que el evento es en realidad una operación encubierta para atrapar a un peligroso asesino serial que estaría oculto entre el público. La tensión crece minuto a minuto, con giros constantes y un final inesperado que resignifica todo lo visto y deja al espectador en shock.

Netflix: tráiler de La trampa Embed - La trampa | Tráiler Oficial Netflix: elenco de La trampa Josh Hartnett (Cooper)

Ariel Donoghue (Riley)

Saleka Shyamalan (Lady Raven)

Hayley Mills (Dr. Josephine Grant)

Alison Pill (Rachel)

