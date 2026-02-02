Netflix presentó el tráiler de la serie animada "Stranger Things: Relatos del 85" + Seguir en









Tras el final de "Stranger Things" llega el esperado spin-off animado del showrunner Eric Robles y los productores ejecutivos los hermanos Duffer.

La nueva serie animada de Netflix llega en abril.

La serie insignia de Netflix, Stranger Things, concluyó con su quinta y última temporada, pero la plataforma de streaming mantiene abierto su universo con una nueva aventura animada.

Netflix reveló el tráiler y la fecha de estreno de Stranger Things: Relatos del 85, el esperado spin-off animado del showrunner Eric Robles y los productores ejecutivos los hermanos Duffer.

La serie debutará el 23 de abril, marcando la primera incursión de la franquicia en la animación y asegurando que los fanáticos tengan historias nuevas de Hawkins incluso cuando concluya la serie principal.

El veterano de Broadway Jeremy Jordan (“Supergirl”, “Newsies”) prestará su voz a Steve Harrington en la serie, que regresa a Hawkins durante una brutal tormenta de nieve en el invierno de 1985.

De qué trata Stranger Things: Relatos del 85 Ambientada entre las temporadas 2 y 3, “Historias del 85” sigue a Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max durante lo que parecen ser unas tranquilas vacaciones de invierno llenas de peleas de bolas de nieve y sesiones de Dungeons & Dragons. Pero cuando una misteriosa amenaza despierta bajo las calles nevadas de Hawkins, los jóvenes héroes deben descubrir su origen y salvar su pueblo una vez más.

Stranger Things_ Relatos del 85 _ Avance oficial _ Netflix El reparto vocal incluye a Brooklyn Davey Norstedt como Eleven, Jolie Hoang-Rappaport como Max, Luca Diaz como Mike, Elisha “EJ” Williams como Lucas, Braxton Quinney como Dustin, Benjamin Plessala como Will y Brett Gipson como Hopper. Odessa A'zion, Janeane Garofalo y Lou Diamond Phillips completan el reparto. Flying Bark Productions se encarga de la animación. Los hermanos Duffer son productores ejecutivos junto a Robles, Hilary Leavitt a través de Upside Down Pictures, Shawn Levy a través de 21 Laps y Dan Cohen.