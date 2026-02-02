SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

2 de febrero 2026 - 13:09

Netflix presentó el tráiler de la serie animada "Stranger Things: Relatos del 85"

Tras el final de "Stranger Things" llega el esperado spin-off animado del showrunner Eric Robles y los productores ejecutivos los hermanos Duffer.

La nueva serie animada de Netflix llega en abril.

La nueva serie animada de Netflix llega en abril.

La serie insignia de Netflix, Stranger Things, concluyó con su quinta y última temporada, pero la plataforma de streaming mantiene abierto su universo con una nueva aventura animada.

Netflix reveló el tráiler y la fecha de estreno de Stranger Things: Relatos del 85, el esperado spin-off animado del showrunner Eric Robles y los productores ejecutivos los hermanos Duffer.

Informate más

La serie debutará el 23 de abril, marcando la primera incursión de la franquicia en la animación y asegurando que los fanáticos tengan historias nuevas de Hawkins incluso cuando concluya la serie principal.

El veterano de Broadway Jeremy Jordan (“Supergirl”, “Newsies”) prestará su voz a Steve Harrington en la serie, que regresa a Hawkins durante una brutal tormenta de nieve en el invierno de 1985.

De qué trata Stranger Things: Relatos del 85

Ambientada entre las temporadas 2 y 3, “Historias del 85” sigue a Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max durante lo que parecen ser unas tranquilas vacaciones de invierno llenas de peleas de bolas de nieve y sesiones de Dungeons & Dragons. Pero cuando una misteriosa amenaza despierta bajo las calles nevadas de Hawkins, los jóvenes héroes deben descubrir su origen y salvar su pueblo una vez más.

Stranger Things_ Relatos del 85 _ Avance oficial _ Netflix

El reparto vocal incluye a Brooklyn Davey Norstedt como Eleven, Jolie Hoang-Rappaport como Max, Luca Diaz como Mike, Elisha “EJ” Williams como Lucas, Braxton Quinney como Dustin, Benjamin Plessala como Will y Brett Gipson como Hopper. Odessa A'zion, Janeane Garofalo y Lou Diamond Phillips completan el reparto. Flying Bark Productions se encarga de la animación.

Los hermanos Duffer son productores ejecutivos junto a Robles, Hilary Leavitt a través de Upside Down Pictures, Shawn Levy a través de 21 Laps y Dan Cohen.

