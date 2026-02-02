Netflix cae a su mínimo nivel en un año y el mercado duda ante la pulseada por Warner Bros. + Seguir en









Pese a mostrar resultados sólidos, la acción del gigante del streaming cae a su nivel más bajo en un año, en medio de la preocupación por el impacto financiero de una eventual adquisición de Warner Bros. Discovery por u$s100.000 millones.

Cuáles son las dudas de los inversores sobre el acuerdo por Warner.

Aun después de presentar resultados operativos destacados, las acciones de Netflix cayeron a un mínimo de 52 semanas, reflejando el creciente escepticismo del mercado frente a su estrategia de expansión. La baja se produce en paralelo a la posibilidad de que la compañía se imponga en la puja por u$s100.000 millones para adquirir Warner Bros. Discovery, una operación que, lejos de entusiasmar a los inversores, reavivó los temores sobre márgenes, endeudamiento y disciplina financiera.

La reacción negativa del mercado no responde a un deterioro del negocio principal —Netflix sigue siendo rentable y expande agresivamente su catálogo y su infraestructura publicitaria— sino al choque entre la visión estratégica de largo plazo y las exigencias financieras de corto plazo. El foco de los inversores está puesto en la presión sobre los márgenes y en los costos inciertos que implicaría una adquisición de semejante magnitud.

En diálogo con Fortune, Melissa Otto, directora de Visible Alpha en S&P Global, fue contundente: las acciones de Netflix podrían convertirse en “dinero muerto hasta que aparezca un catalizador significativo”. Desde el anuncio del acuerdo con Warner Bros., el papel pasó de cotizar en torno a los u$s109 a moverse en la franja baja de los u$s80, en un proceso de reevaluación del modelo de crecimiento de la compañía.

El mercado también reaccionó con cautela ante el cambio en la estructura del acuerdo, que pasó a ser una oferta totalmente en efectivo, y frente a la decisión de Netflix de interrumpir su programa de recompra de acciones. Según explicó Anthony Sabino, profesor de derecho en la Universidad de St. John’s, los inversores temen el nivel de deuda que la empresa debería asumir para financiar la operación, aun cuando el potencial estratégico del acuerdo resulte atractivo.

Netflix anticipó caída de los márgenes de ganancia A esto se suma la preocupación por las propias proyecciones de la compañía. Netflix anticipó márgenes de rentabilidad en descenso, en línea con un retorno a niveles de gasto previos a la pandemia. Para este año, se estima que los costos de contenido alcancen los u$s20.000 millones, sin señales claras de desaceleración.

Si bien algunos analistas siguen viendo oportunidades en áreas como publicidad y eventos en vivo, el desenlace de la operación con Warner Bros. se consolidó como el principal factor que condiciona el comportamiento de la acción.