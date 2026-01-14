HBO Max suma a su catalogo una película de terror con Sydney Sweeney y Álvaro Morte + Seguir en









La cinta de terror psicológico se estrenó en 2024 y aunque actualmente solo se puede ver en Amazon Prime Video, pronto migraría a otra aplicación.

La película de terror psicológico que llega a HBO max y que protagoniza Sydney Sweeney.

Inmaculada (Immaculate, en su idioma original) es una película estadounidense de terror psicológico que pronto se incorporará al catálogo de HBO Max. Dirigida por Michael Mohan, responsable también de The Voyeurs (2021), Everything Sucks! (2018) y Pomelo Rosa (2015) quien ya había trabajado en varias ocasiones con la actriz protagonista de esta producción, Sydney Sweeney.

La película fue un éxito en taquilla tras su estreno en 2024 y, desde su llegada a las plataformas de streaming, se mantuvo entre las más vistas en España y Latinoamérica. Su trama polémica y los acontecimientos que se desarrollan a lo largo del film provocaron que el equipo de producción tuviera que reubicar el rodaje en varias oportunidades, ya que no les permitían filmar en determinados lugares.

De qué se trata "Inmaculada" En Inmaculada se cuenta la historia de Cecilia, una novicia estadounidense que se traslada a un convento ubicado en la campiña italiana con la intención de profesar sus votos. Allí es recibida con calidez por el Padre Sal Tedeschi, pero esa sensación de comodidad y hospitalidad comienza a desmoronarse cuando se descubre que está embarazada.

Inmaculada El conflicto radica en que Cecilia asegura no haber mantenido relaciones sexuales con nadie. Aunque en un primer momento su relato es puesto en duda, pronto la situación da un giro y su embarazo comienza a ser celebrado como si se tratara de un milagro divino.

Sin embargo, no todo es luminoso. Cecilia empieza a percibir acontecimientos inquietantes que la atormentan, le provocan pesadillas y la empujan a cuestionar la verdadera naturaleza de lo que está viviendo. La cinta combina terror psicológico con momentos de violencia explícita y una fuerte impronta religiosa, construyendo una atmósfera perturbadora que atraviesa todo el relato.

Tráiler de "Inmaculada" Embed - Inmaculada | Tráiler Reparto de "Inmaculada" Sydney Sweeney como sor Cecilia Jones

como sor Cecilia Jones Isabel Desantis como Cecilia joven

como Cecilia joven Álvaro Morte como Padre Sal Tedeschi

como Padre Sal Tedeschi Benedetta Porcaroli como sor Gwen

como sor Gwen Dora Romano como Madre Superiora

como Madre Superiora Giorgio Colangeli como Cardenal Franco Merola

como Cardenal Franco Merola Simona Tabasco como sor Mary