La plataforma de streaming HBO Max anunció la llegada de una producción basada en una de las novelas más leídas de la literatura inglesa. Si bien la película es del 2005, es un clásico que atrapó a miles de fanáticos y es de esas historias que todos tienen que ver al menos una vez en la vida.
HBO se prepara para estrenar la famosa adaptación de un clásico literario
La plataforma apuesta por una historia muy famosa y aclamada por el público, con un elenco destacado que arrasa en Hollywood.
-
Una de las películas más taquilleras del cine de terror se va de Netflix
-
El thriller psicológico que ya llega a Disney + y es protagonizado por Ashton Kutcher
Con una ambientación perfectamente fiel y un reparto muy reconocido, la propuesta es fiel al texto original pero mantiene un ritmo pensado para el público actual, sin perder la esencia de los conflictos sentimentales que atraviesan a los personajes.
¿De qué se trata "Orgullo y Prejuicio"?
La historia se sitúa en la Inglaterra rural de comienzos del siglo XIX y gira al rededor de la familia Bennet, compuesta por cinco hermanas cuya estabilidad económica depende de lograr matrimonios convenientes. Ahí aparece Elizabeth Bennet, una chica inteligente, frontal y con una fuerte opinión sobre el mundo que la rodea.
Durante un evento social, Elizabeth conoce a Fitzwilliam Darcy, un hombre adinerado, reservado y distante. El primer cruce entre ambos deja una impresión negativa debido a los prejuicios que tiene uno sobre el otro. La historia expone las diferencias de clase, las expectativas familiares y el peso de las apariencias.
Tráiler de "Orgullo y Prejuicio"
Reparto de "Orgullo y Prejuicio"
- Keira Knightley como Elizabeth Bennet
- Matthew Macfadyen como Fitzwilliam Darcy
- Brenda Blethyn como Mrs. Bennet
- Donald Sutherland como Mr. Bennet
- Rosamund Pike como Jane Bennet
- Jena Malone como Lydia Bennet
- Carey Mulligan como Kitty Bennet
- Talulah Riley como Mary Bennet
- Simon Woods como Charles Bingley
- Kelly Reilly como Caroline Bingley
- Claudie Blakley como Charlotte Lucas
- Sylvester Morand como Sir William Lucas
Dejá tu comentario