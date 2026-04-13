La película "Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha" presentó un nuevo tráiler

Francis Lawrence regresa para contar los orígenes de Haymitch Abernathy en los 50° Juegos del Hambre, los más brutales en la historia de Panem.

La nueva entre ambientada en el universo de Panem llega a los cines en noviembre.

El universo de Panem vuelve a expandirse con la película Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha . Francis Lawrence , el director que definió la saga con Catching Fire, Mockingjay y The Ballad of Songbirds & Snakes, regresa para contar la historia que los fans llevaban años esperando: los orígenes de Haymitch Abernathy, el mentor más icónico de la saga, en los 50° Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

Esta nueva entrega muestra los Juegos del Hambre más brutales jamás vistos . Cuando el Capitolio impone su regla más cruel —el doble de tributos por distrito— la arena se convierte en un espectáculo de destrucción sin precedentes. Entre los elegidos está Haymitch Abernathy, un joven del Distrito 12 que deberá usar toda su inteligencia y astucia para sobrevivir en un juego diseñado para destruirlos a todos.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha presenta una nueva generación de tributos y personajes. Joseph Zada (We Were Liars, Total Control) da vida al joven Haymitch, llevando al personaje a sus orígenes antes de convertirse en el mentor cínico que conocimos. A su lado, Elle Fanning (Maleficent, The Great, Super 8) encarna a Effie Trinket.

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El reparto continúa con Jesse Plemons (The Power of the Dog, Breaking Bad) como Plutarch Heavensbee, Mckenna Grace (Ghostbusters: Afterlife, Gifted) como Maysilee Donner, y Kieran Culkin (Succession, A Real Pain) como Caesar Flickerman. Whitney Peak (Gossip Girl) interpreta a Lenore Dove Baird, Maya Hawke (Stranger Things) da vida a Wiress, y Kelvin Harrison Jr. (Elvis, The Trial of the Chicago 7) es Beetee Latier.

El fenómeno literario continúa

Basada en la novela de Suzanne Collins, esta nueva entrega llega tanto para fans de toda la vida como para una nueva generación que descubrió la saga a través de streaming. Los libros de Collins han construido una comunidad global durante más de una década.

Francis Lawrence dirige esta película posicionada como la más ambiciosa de la saga. Con una inversión millonaria en producción y una escala épica, “Amanecer en la Cosecha” lleva a los espectadores a los Juegos del Hambre más oscuros que Panem haya presenciado.

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha llega el 19 de noviembre a nuestros cines.