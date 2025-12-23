Duro cruce del primer ministro de Groenlandia a Donald Trump: "Nuestras decisiones se toman acá"

El funcionario le respondió a Donald Trump luego de que expresara que su país necesita la isla por "razones de seguridad nacional". "Tenemos una cultura sólida y una democracia vibrante", apuntó.

El primer ministro de Groenlandia subrayó este martes que las decisiones sobre el futuro del territorio autónomo se tomarían en su país. Fue luego de que el presidente de EEUU Donald Trump reiterara que su país necesita la isla por "razones de seguridad nacional".

"Una vez más: Groenlandia es nuestro país. Nuestras decisiones se toman acá. Y siempre lucharé por nuestra libertad y nuestro derecho a determinar y forjar nuestro futuro", indicó el funcionario afirmó Jens-Frederik Nielsen en una publicación en redes sociales.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump afirmó en repetidas ocasiones que EEUU "necesita" este territorio autónomo de Dinamarca, rico en recursos, por razones de seguridad, y se negó a descartar el uso de la fuerza para asegurarlo.

Nielsen indicó esta mañana que se sentía "triste y agradecido a la vez". Por un lado, porque durante la noche del lunes Trump "volvió a expresar su deseo de apoderarse de Groenlandia": " Con tales palabras, nuestro país se reduce a una cuestión de seguridad y poder . No es así como nos vemos a nosotros mismos ni como se nos debe llamar en Groenlandia", subrayó.

"Somos un pueblo con una larga historia, una cultura sólida y una democracia vibrante (...) responsable de nuestro propio territorio y futuro. Nuestra integridad territorial y nuestro derecho a la autodeterminación están arraigados en el derecho internacional y no pueden simplemente ignorarse. Por eso también estoy agradecido ", agregó el funcionario.

En esa línea, Nielsen agradeció a su pueblo "por el claro apoyo y la unidad que se demostró", además de "los líderes gubernamentales y socios de todo el mundo que expresaron su respeto por Groenlandia".

La mayoría de los 57.000 habitantes de Groenlandia quieren independizarse de Dinamarca, pero no desean formar parte de Estados Unidos, según una encuesta realizada en enero.

Donald Trump afirmó que EEUU “necesita” a Groenlandia

Trump reiteró este lunes que su país “necesita” Groenlandia por motivos de “seguridad nacional”, un día después de nombrar al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial a la isla autónoma danesa. La decisión abrió una nueva disputa diplomática con Dinamarca y motivó la convocatoria del embajador estadounidense en Copenhague.

“Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional. No por los minerales”, informó el estadounidense durante una conferencia de prensa en Palm Beach, Florida, y reforzó su argumento con referencias a la presencia extranjera en la región: “Si miras Groenlandia, recorres la costa de arriba abajo, tienes barcos rusos y chinos por todos lados”, declaró.

Tras su nombramiento, Landry afirmó que su objetivo era lograr que el territorio danés “sea parte”, una declaración que profundizó el malestar en Copenhague y en Nuuk, capital de Groenlandia.