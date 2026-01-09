La película que generó una gran batalla legal entre sus protagonistas llegó a Prime Video + Seguir en









Una historia de amor, drama y violencia, con giros inesperados y una polémica que llamó la atención de todos.

Llegó a Prime Video una de las películas más polémicas del 2024. Imagen: Prime Video

Prime Video sigue ampliando su catálogo con películas que capturan la atención global, incorporando desde producciones originales hasta filmes que ya han demostrado su impacto en salas de cine. La plataforma de streaming se consolida como un espacio para que historias intensas y comentadas encuentren una segunda vida ante el público que prefiere ver cine desde casa.

Hoy llega al servicio de suscripción una de las producciones más comentadas del año 2024, una adaptación cinematográfica que no solo fue un éxito de taquilla, sino que también desencadenó una fuerte disputa legal entre sus protagonistas y productores: Romper el círculo.

Romper el círculo La polémica historia ya llegó a la plataforma de Prime Video. Imagen: Prime Video De qué trata Romper el círculo, el éxito de 2024 Romper el círculo es la adaptación de la primera novela de la autora superventas Colleen Hoover, transformada en un drama romántico que explora las complejidades del amor, el dolor y la resiliencia personal. La historia sigue a Lily Bloom, una mujer que, tras enfrentar una infancia difícil, decide comenzar una nueva vida en Boston donde abre su propia floristería y trata de construir un futuro sólido para sí misma.

En ese proceso, Lily conoce al neurocirujano Ryle Kincaid, con quien desarrolla una intensa conexión que rápidamente se vuelve tumultuosa a medida que emergen aspectos de la personalidad de él que remiten a los problemas de su pasado. La relación se ve aún más complicada cuando Atlas Corrigan, el primer amor de Lily vuelve a aparecer, obligándola a confrontar sentimientos profundamente arraigados y decisiones que afectarán su corazón y su camino.

La película combina elementos de drama romántico con reflexiones sobre la fuerza interior, las segundas oportunidades y las decisiones que definen nuestra vida emocional, lo que contribuyó a su gran repercusión entre el público y su presencia en la conversación cultural más amplia.

Prime Video: tráiler de Romper el círculo Embed - ROMPER EL CÍRCULO. Tráiler oficial en español HD. Exclusivamente en cines. Prime Video: elenco de Romper el círculo Blake Lively (Lily Bloom)

Justin Baldoni (Ryle Kincaid)

Brandon Sklenar (Atlas Corrigan)

Jenny Slate (Allysa)

Hasan Minhaj (Marshall)