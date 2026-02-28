La película que la rompió en el cine y se convirtió en la más vista de Disney + + Seguir en









Después de un exitoso paso por las salas de cine de todo el mundo, una de las sagas de ciencia ficción más icónicas fue recientemente incluida a Disney+, donde no tardó en escalar hasta el primer puesto de lo más visto. Los fanáticos del suspenso y la acción extasiados con este estreno de una franquicia que parecía haberlo dado todo, pero tenía sorpresas.

Hablamos de Depredador: Tierras Salvajes (Predator: Badlands), la nueva apuesta del director Dan Trachtenberg que, tras el éxito de Prey, vuelve a sacudir el universo de los Yautja. Esta entrega no solo expande la mitología de los cazadores espaciales, sino que propone una narrativa fresca y emocionante que ya es tendencia absoluta en la plataforma.

Depredador Tierras Salvajes El estreno imperdible de Disney+ para los fanáticos de la acción. Imagen: Disney De qué trata Depredador: Tierras Salvajes La historia nos traslada a un futuro distante en el planeta Genna, un mundo salvaje y letal conocido como el "planeta de la muerte". Ahí seguimos a Dek, un joven Depredador que es marginado y despreciado por su propio clan debido a su baja estatura. Para demostrar su valor y recuperar su honor, Dek se embarca en una misión suicida: cazar al Kalisk, una bestia legendaria que se considera imposible y que aterroriza incluso a los guerreros más experimentados de su especie.

Sin embargo, el camino de Dek se cruza con el de Thia, una androide de la corporación Weyland-Yutani que quedó varada en este entorno hostil. Lo que comienza como un encuentro tenso se transforma en una alianza estratégica sin precedentes. Por primera vez en la franquicia, vemos a un Depredador y a un ser artificial (con intereses humanos detrás) colaborar para sobrevivir a las amenazas de un ecosistema, que intenta matarlos a cada paso.

Mientras Dek lucha contra la fauna local y busca a su presa definitiva, también debe lidiar con la traición de su propia sangre y la persecución de Tessa, otra sintética enviada por la corporación que tiene objetivos mucho más oscuros. La película logra humanizar al monstruo, sin quitarle su ferocidad, ofreciendo una perspectiva íntima sobre la cultura Yautja y los lazos de amistad que pueden surgir en los lugares menos pensados de la galaxia.

Disney+: tráiler de Depredador: Tierras Salvajes Embed - Depredador: Tierras Salvajes | Tráiler Oficial | Doblado Disney+: elenco de Depredador: Tierras Salvajes Elle Fanning (Thia / Tessa)

Dimitrius Schuster-Koloamatangi (Dek)

Reuben de Jong (Njohrr)

Mike Homik (Kwei)

Rohinal Nayaran (Bud)

