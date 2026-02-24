El cineasta argentino Daniel Burman fue designado como director de contenido original de Disney+ Latinoamérica

El creador de "Iosi, el espía arrepentido" estará a cargo de la estrategia de contenido original de la compañía en la región.

Burman, que reportará directamente a Eric Schrier , presidente de Disney Television Studios y Estrategia Global de Televisión Original, se une a Disney desde The Mediapro Studio , al que se unió a través de su empresa de producción, Oficina Burman, en 2017.

Junto a Martín Iraola, presidente de The Walt Disney Company LATAM y el equipo de liderazgo senior, se concentrará en reforzar el alcance, la calidad y la ambición de las producciones originales de Disney LATAM en América Latina, liderando el desarrollo creativo, fomentando nuevos talentos e integrando más historias latinoamericanas en la oferta internacional de Disney.

El nombramiento de Burman se produce poco después de que Leonardo Aranguibel renunciara el 22 de febrero a su cargo de vicepresidente y director de producción, operaciones y estrategia en The Walt Disney Company Latinoamérica. The Walt Disney Company también ha vuelto a una operación más centralizada, con territorios que ahora reportan directamente a Burbank.

“La carrera de Daniel refleja una extraordinaria combinación de excelencia artística y visión estratégica” , afirmó Eric Schrier en un comunicado. “Tiene una capacidad demostrada para contar historias profundamente locales que repercuten globalmente. Su experiencia en la creación de organizaciones creativas y la producción de producciones de reconocimiento internacional lo posiciona de forma única para expandir nuestra programación local y potenciar nuestro contenido original en Latinoamérica, complementando así nuestra cartera global”.

“La región está llena de historias cautivadoras, y Daniel es el líder ideal para llevarlas a audiencias de todo el mundo. Tiene una sólida trayectoria creando contenido local y posicionándolo para el éxito a nivel global”, coincidió Martín Iraola, presidente de The Walt Disney Company, LATAM.

La extensa trayectoria de Daniel Burman

Mientras estuvo en The Mediapro Studio, Burman realizó tareas similares, además de crear, desarrollar, producir y dirigir contenido con guion de alto perfil para plataformas importantes, entre ellas Pequeña Victoria, nominada a un Emmy internacional y ganadora de la Rosa de Oro a la mejor serie de televisión; Iosi, el espía arrepentido, que obtuvo tres nominaciones al Emmy internacional en sus dos temporadas y el largometraje Transmitzvah.

“Espero impulsar nuevas oportunidades para la comunidad creativa de América Latina, con el objetivo de desarrollar historias vibrantes y relevantes que sean un auténtico reflejo de nuestra región”, agregó Daniel Burman citado en un comunicado de prensa de la compañía.

Mientras era cineasta independiente, Burman dirigió 12 largometrajes, obteniendo premios y debutando en importantes festivales internacionales, incluidos Berlín, Sundance, Tribeca y Cannes.