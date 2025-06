La película secuela de "Ready or Not" confirmó su fecha de estreno

Ready or Not: Here I Come verá a Sarah Michelle Gellar y Elijah Wood unirse a la estrella de la serie Samara Weaving.

La secuela de Searchlight Pictures de su película de comedia de terror de 2019 Ready or Not llegará a los cines en abril de 2026, anunció el estudio el jueves.

Ready or Not: Here I Come es una producción de Tripp Vinson, James Vanderbilt, Bradley J. Fischer y William Sherak. Los productores ejecutivos son Chad Villella, Tara Farney, Greg Denny, Paul Neinstein, Busick, Murphy y Weaving. Richard Ruiz y Cornelia Burleigh supervisan el proyecto para Searchlight.

El resumen de la trama se mantiene en estricto secreto.

El éxito de Ready or Not

Ready or Not fue protagonizada por Weaving como una novia que descubre el ritual de la noche de bodas de su nueva familia, donde se lleva a cabo un juego asesino, todo para apaciguar un antiguo pacto familiar con el diablo. La película tuvo un éxito moderado de crítica y público, recaudando 28 millones de dólares en taquilla nacional y más de 57 millones con un presupuesto de 6 millones.

En abril, el presidente de Searchlight, Matthew Greenfield, comentó sobre la secuela: "Estamos entusiasmados de hacer otra película con la fenomenal Radio Silence. Con Ready or Not: Here I Come, nos embarcamos en una nueva aventura con la increíble Samara Weaving, incorporamos nuevas voces increíbles y ofrecemos al público una perspectiva fresca, tan retorcida y divertida como la primera. Esto es para quienes lo han estado esperando y para quienes no lo vieron venir".