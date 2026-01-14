HBO Max estrenó la cuarta temporada de una de sus mejores series, pero no es tan conocida + Seguir en









Con episodios semanales y tensión al límite, esta serie en HBO Max vuelve al ring financiero y te deja con ganas de más.

La serie de HBO Max que estira la tensión con giros que te obligan a seguir el próximo capítulo. HBO Max

En HBO Max, una serie puede convertirse en cita fija, aunque el streaming empuje al maratón. En los últimos años, varias plataformas volvieron al estreno semanal para sostener conversación y spoilers controlados. Con la temporada 4 de Industry, esa estrategia suma tensión al drama financiero.

La nueva tanda se activó desde el domingo 11 de enero de 2026 y sigue con capítulos cada semana hasta marzo. La trama vuelve a meterse en el mundo bursátil, donde la ambición no se negocia y las lealtades duran poco: cuando aparece una pieza inesperada, el juego cambia de escala y nadie queda a salvo.

Industry En la serie de HBO Max, el problema no es entrar al juego, sino sostenerse cuando la ambición, el dinero y el ego se mezclan sin freno. HBO Max De qué trata Industry, la exitosa serie de HBO Max Industry es un drama financiero creado por Mickey Down y Konrad Kay que explora el lado más crudo del poder y el deseo de ascenso. En su cuarta temporada, la historia pone el foco en la carrera de quienes ya llegaron “a la cima”, pero descubren que sostenerse cuesta más que trepar.

En ese escenario, Harper y Yasmin atraviesan un momento alto, aunque la calma dura poco. La llegada de un peso pesado vinculado a la innovación tecnológica irrumpe en Londres y dispara una partida de persecución y estrategia que se expande más allá del círculo habitual de la serie.

El resultado es una temporada que mezcla ambición, traiciones y decisiones al límite, con un pulso que crece episodio a episodio. La tensión no solo está en los números: también aparece en la forma en que el entorno juzga, presiona y empuja a los personajes a mostrar quiénes son cuando todo se desordena.

