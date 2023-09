La primera guitarra de Slash sale a subasta y esperan una cifra millonaria

La primera guitarra de Slash , la Les Paul "Hunter Burst" una copia de Gibson que el guitarrista de los Guns and Roses uso en una importante etapa de la banda, sale a subasta y esperan obtener un ingreso millonario.

Slash la consiguió en Septiembre de 1985, la uso para tocar en lugares emblemáticos como el Trobadour, el Whisky a Go Go, o The Roxy, y la vendió en Julio de 1986. Antes que Slash, esta guitarra perteneció a Steve Hunter, guitarrista de Alice Cooper y Lou Reed, y es el origen del apodo del instrumento.