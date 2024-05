La reacción de Paula Chaves tras quedarse afuera de Bake Off y ser reemplazada por Wanda Nara

Este miércoles, en diálogo con LAM (América TV), la esposa de Pedro Alfonso se sinceró y contó su reacción al enterarse de la decisión de la producción. “¿Te dolió que no fueras convocada para Bake Off?”, le preguntó el notero Santiago Sposato. Aunque al principio se mostró dubitativa, aseguró: “Sí, me dolió ”.

Al escucharla, el periodista le dijo que notó que “quiso ‘caretearla’ porque hizo un silencio”, y ella lo interrumpió: “No, es que quise usar otra palabra. No sé si es que me dolió, me duele, pero también entiendo la situación. ‘Me dolió’, me parece que es más de un lado de enojo y no estoy enojada ni mucho menos, sino que es un proyecto que hice tanto tiempo que me encantó hacer, que marcó un montón mi vida y mi carrera, que voy a estar eternamente agradecida a la producción y a Telefe por la oportunidad que me dio y demás, pero bueno es triste”.

En ese sentido, aclaró: “También entiendo la situación del canal, en donde ya tenía contratada una producción, donde tenían contratada a una conductora y donde tenían un formato que no se pudo hacer como MasterChef y bueno, terminan haciendo Bake Off. Laburo hace muchos años en esto y entiendo esas situaciones”.

Acto seguido, Sposato le consultó si ella estaba tranquila sobre cómo desempeñó su rol durante su participación en el ciclo, a lo que respondió: “Ah no, ni idea. No sé y no me voy a poner en eso. Eso solo lo saben los directivos de Telefe. Yo creo que lo hice bien y la pasé muy bien haciéndolo y me divertí (...) Siempre fueron palabras lindas, tanto del canal como de la gente y ustedes los del medio siempre me han tirado muy buena onda”.

Y completó: “Yo no soy la que te puede decir si no estoy porque no les gustó mi trabajo por esto de que te estoy hablando que a veces hay conductoras contratadas, productoras y hay que hacer formatos. Así es la televisión”.

El cronista lanzó: “Justo con la hermana de Zaira (Nara). La hermana de su enemiga”. Entre risas, Paula cerró: “Tampoco enemiga, no, no. Un montón (...) Ya está, la vida misma”.

Cabe recordar que la menor de las Nara y Chaves eran grandes amigas, pero tuvieron una discusión hace un tiempo, cuando la primera comenzó su romance con Facundo Pieres, ex de la segunda, y desde entonces pasaron a ser completas desconocidas.