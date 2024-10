La respuesta de Yuyito González a las declaraciones de Fátima Florez: "No me interesa"

Durante una entrevista, la ex Primera Dama habló acerca de su relación con Javier Milei. Frente a ciertos comentarios, González respondió de forma contundente.

El conflicto entre Fátima Florez y Yuyito González continúa sumando episodios. La imitación de la exvedette por parte de Florez, y las insinuaciones respecto al inicio del romance entre Yuyito y Javier Milei, volvieron a ser el centro de atención. En una reciente entrevista radial , la humorista no se guardó nada y lanzó una afirmación que muchos interpretaron como una indirecta hacia la conductora . Ante esta situación, Yuyito respondió y dejó en claro su postura.

fatima florez 2024.jpeg

Florez también aclaró que, aunque las cosas terminaron en buenos términos, actualmente no mantiene contacto con Milei. “Soy muy respetuosa cuando una persona está en pareja. Para mí, no va eso de andar coqueteando, esas cosas raras no”, subrayó. Estas declaraciones fueron interpretadas por algunos como un mensaje dirigido a Yuyito, insinuando que su relación con Milei podría haber comenzado cuando él aún estaba en pareja.