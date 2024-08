Yuyito González a corazón abierto: "Ya estamos casados con Javier Milei, es para toda la vida"

La conductora aseguró que su vínculo con el Presidente será "para toda la vida". "No nos entran las balas gente", aseguró en referencia a supuestas versiones de crisis en la pareja.

La confesión de la nueva novia presidencial se dio en su programa de televisión. "Les quiero decir algo: no inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis. Estamos casados ya Javier y yo, ya nos casamos nosotros. Dios y nosotros", dijo al comienzo de su programa.

Y agregó: "Va a ser para toda la vida, es para toda la vida. Así que por favor no se malgasten en tirar mala onda porque no existen, no nos entran las balas gente. Así que, ¿les quedó claro? De paso le mando un beso a mi amor que lo amo".