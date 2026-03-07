La Resurrección de Cristo: Mel Gibson apuesta por la máxima fidelidad con un equipo de teólogos e historiadores

El actor vuelve a desempeñar su rol como director para desarrollar la secuela de La pasión de Cristo, junto a un equipo de profesionales especializados en su temática.

Si bien la producción aún se encuentra en desarrollo, el estreno de la primera parte está previsto para marzo de 2027, mientras que la segunda llegaría a los cines en mayo del mismo año.

Desde hace tiempo circulan novedades sobre La resurrección de Cristo , la esperada continuación de La pasión de Cristo , la película estrenada en 2004 que fue dirigida y escrita por Mel Gibson .

La película, que retoma uno de los relatos más influyentes del cine religioso reciente, vuelve a colocar al actor y director al frente de una producción que promete ampliar el universo espiritual presentado en la primera entrega.

Para desarrollar La resurrección de Cristo , el director Mel Gibson emprendió un extenso proceso de investigación que se prolongó durante varios años. El cineasta buscó construir una historia que ampliara el universo presentado en La pasión de Cristo (2004), pero con un enfoque aún más complejo desde el punto de vista espiritual.

Según trascendió en distintas entrevistas, el trabajo de desarrollo del guion implicó analizar textos bíblicos, estudios teológicos y material histórico relacionado con los días posteriores a la crucifixión. Gibson se propuso abordar la resurrección de Jesús no solo como un acontecimiento religioso, sino también como un fenómeno que transformó profundamente a los primeros seguidores del cristianismo .

Para lograrlo, el director trabajó junto a asesores especializados en teología, historia antigua y estudios bíblicos. La intención fue explorar diferentes interpretaciones sobre lo que ocurrió entre la crucifixión y la resurrección , un período del que existen pocos relatos detallados en los Evangelios.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la exploración de distintos planos espirituales mencionados en la tradición cristiana. En ese sentido, el equipo creativo analizó referencias al She’ol, el inframundo presente en textos del Antiguo Testamento, así como otras interpretaciones teológicas vinculadas con el descenso de Cristo al reino de los muertos.

¿Por qué Mel Gibson sumó expertos en teología e historia al rodaje?

Gibson decidió trabajar con un equipo de especialistas, ya que ayudan a contextualizar los acontecimientos desde el punto de vista religioso y cultural, aportando información sobre las creencias de ese siglo, las prácticas del judaísmo de la época y las primeras comunidades cristianas.

De esta manera, el film intenta mantener una base sólida en las fuentes históricas y religiosas mientras desarrolla su propuesta cinematográfica.

Otro de los objetivos de sumar asesores fue representar con mayor fidelidad los conceptos espirituales que la película busca abordar. La historia incluirá referencias a elementos teológicos complejos, como el descenso de Cristo al inframundo o She’ol, una idea presente en diferentes textos de la tradición bíblica.

Detalles del rodaje: localizaciones y fechas de estreno confirmadas para 2027

Según los informes más recientes, el proyecto se encuentra actualmente en plena etapa de rodaje en Italia, con filmaciones en ciudades como Roma y Matera, además de otras localidades del sur del país que anteriormente ya habían servido como escenario para representar la antigua Judea en la película original.

Uno de los aspectos más llamativos de la nueva producción es su estructura narrativa. De acuerdo con las declaraciones de Gibson, la historia no seguirá una línea temporal tradicional, sino que se construirá a partir de distintas perspectivas y momentos que permitirán explorar el significado espiritual del acontecimiento central.

La trama se propone adentrarse en diferentes “reinos” o planos espirituales, que incluirían desde el infierno y el She’ol, el inframundo mencionado en la tradición bíblica, hasta la experiencia de los apóstoles y de los primeros seguidores de Jesús tras la resurrección. La intención es mostrar cómo ese acontecimiento transformó a la primera comunidad cristiana, tanto en el plano espiritual como humano.

La historia estará dividida en dos partes, una decisión que permitirá desarrollar con mayor profundidad los conceptos teológicos, los personajes y las distintas líneas narrativas que forman parte de la historia.

La historia estará dividida en dos partes, una decisión que permitirá desarrollar con mayor profundidad los conceptos teológicos, los personajes y las distintas líneas narrativas que forman parte de la historia.