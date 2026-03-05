Peter Jackson recibirá la Palma de Oro Honorífica del Festival de Cine de Cannes

El director de "El Señor de los Anillos" sigue los pasos de Agnès Varda, Marco Bellocchio, Jodie Foster, Meryl Streep y el homenajeado del año pasado, Robert De Niro.

El director neozelandés ganador del Oscar, Peter Jackson , será homenajeado con la Palma de Oro honoraria del Festival de Cine de Cannes en su 79ª edición, que se celebrará del 12 al 23 de mayo

Sigue los pasos de Agnès Varda , Marco Bellocchio , Jodie Foster , Meryl Streep y el homenajeado del año pasado, Robert De Niro .

“Ser honrado con una Palma de Oro Honorífica en Cannes es uno de los mayores privilegios de mi carrera” , dijo Jackson. “Cannes ha sido una parte importante de mi trayectoria cinematográfica”.

"En 1988, asistí al mercado del festival con mi primera película, Bad Taste, luego en 2001 proyectamos una secuencia de avance de La comunidad del anillo , ambos fueron hitos importantes en mi carrera", continuó, refiriéndose al ahora legendario avance de Cannes de New Line que mostraba imágenes de la primera película de su trilogía El Señor de los Anillos .

“Este festival siempre ha celebrado el cine audaz y visionario, y estoy increíblemente agradecido al Festival de Cannes por ser reconocido entre los cineastas y los artistas cuyo trabajo continúa inspirándome”, concluyó.

La Palma de Oro honoraria coincide con el 25º aniversario del lanzamiento inicial de la trilogía, que comenzó con El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo en 2001, y fue seguida por las secuelas Las Dos Torres en 2002 y El Retorno del Rey en 2003.

"En su 79º año, el festival da la bienvenida y agradece a un cineasta de una creatividad desbordante que ha dado prestigio al género de la fantasía heroica", declaró la presidenta de Cannes, Iris Knobloch.

El director Thierry Frémaux sugirió que hubo “un antes y un después de Peter Jackson” en la historia del cine.

Antes de asumir el desafío de llevar el clásico literario de fantasía de El Señor de los Anillos de J. R. R. Tolkien a la gran pantalla, Jackson recibió elogios de la crítica por Bad Taste (1987), Braindead (1992) y Heavenly Creatures (1994).

Después de la trilogía de El Señor de los Anillos, Jackson pasó a abordar King Kong en 2005 y la trilogía de El Hobbit entre 2012 y 2014. Sus créditos más recientes incluyen el documental sobre la Primera Guerra Mundial They Shall Not Grow Old (2018) con imágenes originales restauradas y coloreadas, así como la miniserie The Beatles: Get Back (2021).