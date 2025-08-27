La salud de Bruce Willis: la dura decisión que tomó su familia

La familia de Bruce Willis debió tomar una dura decisión para poder cuidar mejor de él. La evolución de su enfermedad y el modo en que impactó en su entorno.

De un tiempo a esta parte, la salud de Bruce Willis concentra miradas. Después de que le diagnosticaran afasia, el actor de sucesos como "Duro de matar" fue diagnosticado con demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa sin cura. Recientemente, su mujer, Emma Heming Willis , aseguró que ya casi no habla y confesó la dura decisión que debió tomar para cuidar mejor de él: Bruce ahora vive en una casa de una sola planta para poder ser cuidado de mejor manera, mientras que ella y el resto de su familia lo hacen en otra.

Según Heming Willis, el deterioro de las capacidades cognitivas de su marido en aumento. "Bruce sigue siendo muy móvil, está en gran forma en términos generales, pero es su cerebro el que le está fallando . El lenguaje se está yendo ", contó en un especial de ABC para The Guardian.

Su esposa contó lo doloroso que fue decidir que Bruce estuviera en una casa diferente, con personal que lo monitoree durante las 24 horas. Si bien ella desayuna y cena con él a diario en esa casa, el impacto de la decisión tomada no fue fácil de asumir. Porque en algún punto, también implicó asumir la gravedad de la afección .

Bruce , aseguró, todavía posee ese brillo característico de él. Entre lágrimas reconoció que por momentos el actor intenta afrontar su enfermedad con optimismo. "E s difícil verlo...porque tan rápido como aparecen esos momentos, luego se van ", aseguró.

Bruce Willlis ya casi no habla

Emma también comentó que, como familia debieron incorporar nuevas formas de comunicarse con Willis, en la medida que él fue perdiendo el lenguaje. "Hemos aprendido a adaptarnos. Y tenemos una forma de comunicarnos con él, que es muy, muy distinta", explicó.

También recordó que los primeros síntomas que percibió en el actor fueron casi irreconocibles, ya que él era una persona que solía hablar mucho y comenzó a estar más en silencio. "No era el Bruce de siempre y eso resultó alarmante y aterrador", describió.

bruce-willis-hijas.jpg Bruce Willis en una tierna imagen con sus hijas.

Ella asegura que él todavía la reconoce y mantiene una conexión muy linda con sus hijas. "No necesito que sepa que soy su esposa, que nos casamos ese día, y esto es lo que importa: no necesito nada de eso. Solo quiero sentir que tengo una conexión con él. Y la tengo", afirmó.

Qué es la demencia frontotemporal que padece Bruce Willis

El diagnóstico de demencia frontotemporal llegó en 2023. Al tratarse de una enfermedad neurodegenerativa, los síntomas han avanzado, atacando diversas actividades cognitivas que no permiten su desarrollo con normalidad en la vida cotidiana. Según Mayo Clinic, bajo el nombre de demencia frontotemporal se engloba un grupo de enfermedades cerebrales que afectan, como lo indica el término, los lóbulos frontal temporal, áreas asociadas al lenguaje, la conducta y la personalidad.

bruce willis.webp Bruce Willis junto a Emma, su mujer, quien asegura que no necesita saber si él la reconoce o no porque siente la profunda conexión que los une.

Básicamente, estas áreas del cerebro comienzan a encogerse o atrofiarse derivando en diferentes síntomas en función de su afectación. Bruce padece dificultad para caminar y para leer, además de que su habla ha ido empeorando. Su familia muestra a través de algunos posteos los cuidados que mantiene y ha comunicado desde el día uno el estado de salud del actos para llevar tranquilidad a sus fanáticos.