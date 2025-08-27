Preocupación por la salud de "La Chilindrina": María Antonieta de las Nieves fue internada de urgencia







La actriz de 78 años sufrió una fuerte deshidratación durante su gira en Perú y tuvo que ser hospitalizada.

Hay preocupación por la salud de María Antonieta de las Nieves, reconocida por interpretar a “La Chilindrina” en la exitosa serie infantil “El chavo del 8”. Según trascendió, la actriz fue internada de urgencia el pasado 20 de agosto, pero ya se esta recuperando en su casa, con salud estable.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En un mensaje a través de sus redes, la querida actriz llevó tranquilidad a sus fans con un video. "Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios", indicó en un mensaje.

Embed - Ma Antonieta de las Nieves on Instagram: "Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios " View this post on Instagram A post shared by Ma Antonieta de las Nieves (@lachilindrina_oficial)

Cómo fue la internación de María Antonieta de las Nieves Una persona cercana a la familia de la actriz contó a TVNotas que la tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia porque “aparentemente, le dio una crisis de ansiedad”. Sin embargo, después se confirmó que se trataba de una baja de sodio, consecuencia de un “deterioro neurológico”.

Verónica Fernández, hija de la actriz, trajo calma a sus millones de seguidores y reveló que María Antonieta se encuentra bajó observación en la comodidad de su casa.

Si bien la palabra de Verónica calmó las aguas, una fuente anónima compartió un panorama negativo sobre la salud de “La Chilindrina”. Según indicó, María Antonieta estuvo sufriendo problemas de ansiedad y estrés provocados por su carga laboral. Además de presentar dificultad para hablar y tragar, luciendo “más flaquita y ojerosa”.

Temas Salud