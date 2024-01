La segunda temporada de El juego del calamar llegará a Netflix en 2024

“De cara al futuro, a pesar de que las huelgas del año pasado retrasaron el lanzamiento de algunos títulos, tenemos una lista grande y audaz para 2024. El público podrá elegir entre dramas exitosos que regresan como 'The Diplomat' T2, 'Bridgerton' T3, 'El juego del calamar' S2 y 'Emperatriz' S2; series sin guión como 'Tour de France: Unchained' T2, 'Love is Blind' T6, 'F1: Drive to Survive' T6 y 'Full Swing' T2; y series completamente nuevas como '3 Body Problem' (basada en la novela más vendida y de los showrunners de 'Game of Thrones'), 'Griselda' (protagonizada por Sofia Vegara, que se estrena esta semana), 'The Gentlemen' (de Guy Ritchie ), 'Eric' (protagonizada por Benedict Cumberbach), 'Avatar: The Last Airbender', 'Cien Años de Soledad', de Colombia basada en la novela de Gabriel García Márquez y Senna de Brasil”.