La segunda temporada de "One Piece" de Netflix agranda su elenco

One Piece comienza a preparar su segunda temporada.

La serie de televisión de acción en vivo One Piece de Netflix ha elegido a los primeros actores nuevos para su próxima segunda temporada, agregando las versiones de cuatro villanos de la adaptación del cómic.

El actor de Raised by Wolves Daniel Lasker interpretará a Mr. 9, Camrus Johnson de Batwoman ha sido elegido como Mr. 5, Jazzara Jaslyn (Warrior) será Miss Valentine y la estrella de Late Night With the Devil David Dastmalchian asumirá el papel de Mr. 3.