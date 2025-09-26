"Marvel Zombies", la nueva serie de Marvel Animation ya esta disponible en Disney+







La serie cuenta con las voces de Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Florence Pugh, David Harbour, Tessa Thompson, Simu Liu, Awkwafina, Hailee Steinfeld, Wyatt Russell, Randall Park, Iman Vellani y Dominique Thorne.

Llega una nueva serie animada al UCM.

Marvel Zombies de Marvel Animation ya se encuentra disponible en Disney+. La nueva y espeluznante serie estrenó con cuatro episodios.

“Creo que los fans se van a sorprender constantemente”, dice Bryan Andrews. “Esta es una historia en la que todo puede pasar, a cualquier personaje y en cualquier momento. Rara vez nos dijeron que no. El cielo era el límite para nosotros, y esperamos que eso se note en estos episodios.”

Una gran cantidad de estrellas del Universo Cinematográfico de Marvel están repitiendo sus personajes, con Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Florence Pugh, David Harbour, Tessa Thompson, Simu Liu, Awkwafina, Hailee Steinfeld, Wyatt Russell, Randall Park, Iman Vellani y Dominique Thorne, todos parte del elenco de voces de Marvel Zombies, cuyo estreno ha sido programado para Halloween.

De qué trata Marvel Zombies En Marvel Zombies , después de que los Vengadores son alcanzados por una plaga de zombis, un grupo desesperado de sobrevivientes descubre la clave para acabar con los no muertos con súperpoderes, corriendo a través de un paisaje distópico y arriesgando la vida y las extremidades para salvar su mundo.

Marvel Zombies fue creada por Bryan Andrews y Zeb Wells. La serie cuenta con la producción ejecutiva de Kevin Feige, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Dana Vasquez-Eberhardt, Bryan Andrews y Zeb Wells, y con la producción de Danielle Costa y Carrie Wassenaar.

