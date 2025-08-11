La serie documental "Mr. Scorsese" confirmó su fecha de estreno Apple TV+ y presentó su primer adelanto







El documental de cinco partes sobre el legendario cineasta viene de la mano de la aclamada directora Rebecca Miller.

Mr Scorsese llega a Apple TV+.

Apple TV+ estrenará su serie documental sobre Martin Scorsese, Mr. Scorsese, el 17 de octubre. El documental de cinco partes sobre el legendario cineasta viene de la mano de la aclamada directora Rebecca Miller.

El equipo de Mr. Scorsese tuvo acceso exclusivo e irrestricto a los archivos privados de Scorsese y realizó extensas entrevistas con el cineasta.

De qué trata Mr Scorsese El material se basa en conversaciones con Scorsese, sus amigos, familiares y colaboradores creativos, como Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Robbie Robertson, Thelma Schoonmaker, Steven Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Margot Robbie, Cate Blanchett, Jay Cocks y Rodrigo Prieto, además de sus hijos, su esposa Helen Morris y amigos cercanos de la infancia.

Mr. Scorsese examina cómo las vibrantes experiencias vitales de Scorsese influyeron en su visión artística. Desde sus primeras experiencias con películas estudiantiles de la Universidad de Nueva York hasta la actualidad, el documental explora los temas que han fascinado a Scorsese, incluyendo el lugar del bien y el mal en la naturaleza fundamental de la humanidad.

"Este proyecto es el sueño de cualquier cineasta, haber tenido tanto acceso a leyendas de la industria, desde el propio Marty hasta sus prolíficos colaboradores, amigos cercanos y familiares", dijo Miller. "Fue un honor para mí que confiara en mí para crear este documental, que creo que conectará con todos, desde los fans más fieles de Scorsese hasta cualquiera que haya lidiado con el fracaso y haya aspirado a la fama. Me entusiasma compartir un adelanto de 'Mr. Scorsese', que incluye la versión real de una historia mítica (nunca antes contada) sobre 'Taxi Driver' y cómo, gracias a la perseverancia y dedicación de Marty a su arte, la película conservó su integridad y se convirtió en una de las películas con mayor significado cultural de todos los tiempos".